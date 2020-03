Test della personalità | finalmente conoscerai te stesso | FOTO

Spesso colui sul quale sappiamo meno cose è proprio il nostro io. Con questo test della personalità però non sarà più così.

L’introspezione è la capacità di vedere sé stessi e gli altri nel profondo. Si tratta di analizzare, in maniera analitica essenzialmente, il modo di porsi, di pensare, di recepire la realtà che ci circonda, in un determinato modo.

LEGGI ANCHE –> Test | scopri se menti o se dici la verità FOTO

I test della personalità hanno il compito di portare all’emergere proprio di queste cose. Ciascuno di noi reagisce in maniera diversa alla visione di una foto e di alcuni stimoli visivi in generale. Ed è proprio studiando tutte le reazioni possibili che discipline del comportamento umano si prefiggono poi di tracciare quelli che sono i profili psicologici degli individui. Nello specifico, voi cosa vedete in questa foto? Pensateci su con calma, poi confrontate le risposte che vengono più in basso.

LEGGI ANCHE –> Test psicologico | scegli uno strumento e scopri le tue qualità FOTO

Il mare. Questo indica che siete molto riflessivi e ben predisposti alla calma. Si nota anche un particolare amore per la natura ed una pienezza di animo e di spirito che non è comune a molti. Al contempo la vostra è una personalità forte, capace anche di grandi burrasche. Quando occorre sapete prendere di petto la situazione.

La persona in zattera. Se avete notato per primo questo particolare, allora ciò denota irrequietezza. Siete come quei poeti dello Sturm und Drang tedesco, come Niccolò Foscolo: non trovate pace e siete come anime in pena per via dell’amore. O anche di aspetti che anche in altri ambiti non vanno come vorreste. Cercate però di aprirvi di più all’ottimismo, iniziando ad intraprendere una strada in compagnia e non sempre da soli.

Le lune piene galleggianti. Sensibilità, empatia, onestà. Sono le vostre prerogative più evidenti. Voi siete persone che sanno parlare con i silenzi. Grazie a questo sapete imporre una sorte di leadership sotto voce. E per amici e parenti siete un vero e proprio punto di riferimento. La vostra grande forza vacilla però di fronte ai comportamenti scorretti degli altri. E più di chiunque altro, ci soffrite.

La stella blu sulla sinistra. Sognatori e mai soddisfatti del vostro operato, questo siete. Perennemente alla ricerca di certezze, vi farebbe molto bene una bella dose di fiducia in voi stessi. Purtroppo non la vendono in farmacia, serve che vi rendiate conto da soli che avete delle capacità che però, per un motivo o per un altro, non riuscite a vedere. Magari dovreste anche cominciare a fidarvi un pò di più degli altri.

LEGGI ANCHE –> Test della personalità | scopri qual è il tuo vero carattere FOTO