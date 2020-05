Quando tutto sembra tranquillo, sul suo profilo Naike Rivelli si scatenata e ne piazza un’altra delle sue. Questa volta ci ha sorpreso in tarda serata, in un sabato sera tranquillo. Non per Lei.

Naike RIvelli e un sabato sera tranquillo in apparenza. ma quando tutto sembrava filare liscio , è apparsa una sua foto, dove la bella figlia di Ornella Muti e completamente senza vestiti, contro una finestra (?) e con un cuscino di canapa in mano: Finally received my #rollajohn canapa pillow!!!!! 🤪🤣😂👍🏼🙏🏼 Finalmente mi è arrivato il cuscino fatto con stoffa di canapa @rollajohn @thebigjpillow #naikerivelli @bigmike #canapa #ecomaterials #kushgirls #marijuana #legalize #medicalmarijuana #italy

Nella giornata di oggi la donna ha messo un post del dottor Stefano Montanari, che nella giornata di sabato è stato denunciato dall’ordine degli infermieri.

LEGGI ANCHE —–> Naike Rivelli a testa in giù, la foto anti covid, sempre sexy – FOTO

Naike Rivelli e Stefano Montanari

Questa è un Informazione, non un Opinione. Interessante da Verificare. Se fosse vero … sarebbe un bel dilemma x la religione cattolica e i credenti. #naikerivelli #informazioni #paura @ornellamuti @blueeyedfamily @francini117 @bufi_shameless @lucatommassinireal @quella_della_commedia. Ha descritto in questa maniera Naike il post

LEGGI ANCHE —–> Rottura tra Belen e Stefano: svelato il mistero

Tanti i commenti a favore o a sfavore della donna: “Vedi Naike il tuo problema è proprio questo: proponi talvolta dei temi seri e spesso le tue argomentazioni sono anche interessanti…ma la maggior parte dei tuoi followers sono dei segaioli ignoranti che ti seguono solo per vedere il tuo culo. Vuoi parlare di vaccini con questi caproni? È tempo perso credimi. Se avessero mai letto un qualunque foglietto Illustrativo di un qualsiasi vaccino saprebbero già che sono presenti cellule animali e umane indicate con i codici MRC ad esempio….. Ma questi a parte play boy cosa vuoi che leggano?”

Qualcuno utente sulla sua pagina se la prende con il dottore: “È stato più volte querelato, anche recentemente, da parte dell’ordine dei medici, per le caxxxte che racconta”. Altri ancora se la prendono con lei: “Ok.. Ti ho seguita per un po’ giusto per vederti il cxxo, ma dopo questo post mi accorgo della persona ignorante che sei. Dare spazio a certe cialtronate è davvero inaccettabile.Addio, ci sono tanti cxxi molto meglio del tuo.”

“Non lasciare andare quello per cui vale la pena di lottare”

Nella serata di venerdì, Naike Rivelli, ha invece postato una foto molto spinta, dove indossa un body bianco in pizzo che lascia poco spazio all’immaginazione:“Non farti fregare dalle belle parole, dalle finte scuse, da un sorriso. Impara a guardare i fatti e a lasciare dietro tutto quello per cui non vale più la pena di lottare.” @lucatommassinireal photo ©️copyright #naikerivelli @ornellamuti.

Tanti i complimenti in questo caso ma tante anche le critiche : “Chissà perché i consigli di vita sono accompagnati sempre da immagini di nudo? Cosa si vuol far notare? Il corpo nudo o il consiglio ?”

Insomma, come si dice. Nel bene o nel male, l’importante è parlarne.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter