Alessandra Amoroso, sguardo sexy e provocante: “Abbracciami forte” – FOTO

Alessandra Amoroso presenta il suo nuovo singolo in collaborazione con Boomdabash, Karaoke. Sarà il nuovo tormentone dell’estate 2020

Arriva l’estate e la voglia di musica e divertimento. Spiaggia, sole, mare e tormentoni dai ritmi orecchiabili che ci accompagneranno per i prossimi mesi. Ingredienti perfetti per una stagione che sa di libertà ritrovata, di voglia di condivisione e di esplosione di vita.

Dopo i mesi di lockdown, di paura e malattia, dopo le perdite e il dolore subito, ce lo meritiamo un po’ tutti. Con questo spirito di rinnovata felicità esce il nuovo singolo di Alessandra Amoroso e Boomdabash, intitolato Karaoke.

Nuova collaborazione per i due dopo quella fortunatissima dell’anno scorso con il brano Mambo Salentino. Alessandra Amoroso ha dichiarato: “Questo pezzo nasce dalla voglia di fare musica dopo un periodo difficile per tutti. È un brano che parla di felicità. Mi auguro possa donare tanta forza e entusiasmo a chiunque.”

Boomdabash aggiunge invece: “Karaoke è un inno alla vita, un grido di speranza, voglia di rinascita, come se fosse il primo giorno di una nuova estate. Abbiamo fortemente bisogno di ritrovare quei sorrisi che ci sono stati tolti per mesi, riscoprendo il calore e l’abbraccio delle persone a noi più care.”

Leggi anche >>> “PERCHE IO E GIGI D’ALESSIO CI SIAMO LASCIATI? ORA VE LO POSSO DIRE” PARLA LA EX

Alessandra Amoroso fa impazzire i fan su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri.☀️🚌🌊 #Karaoke Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 14 Giu 2020 alle ore 7:51 PDT

Oggi ritroviamo la bravissima cantante pugliese in uno scatto sexy da lei pubblicato sul suo profilo Instagram proprio per spingere l’uscita del singolo Karaoke. In una mise fatta di denim striminzito la troviamo, bella come il sole, pronta ad affrontare l’estate. Sguardo provocante, posa ammiccante e una frase che accompagna l’immagine: “Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

E i fan? Tutti pazzi per lei come attestano i commenti che ha ricevuto: “Caspiterina! Sei veramente una gran bella donna “, “Mamma mia, ma cosa sei? Karaoke sta andando in loop da venerdì” , “Brilli di luce propria! Spero di poterti stringere presto.”

LEGGI ANCHE-> Naike Rivelli, cena in perizoma e.. a testa in giù FOTO