Chiara Ferragni, che occhioni azzurri e che Lato A, fantastica – FOTO

Chiara Ferragni, imprenditrice, blogger, designer e influencer italiana. Oltre 20 milioni di followers su Instagram, ora ci incanta con un sorriso da copertina

33 anni compiuti a maggio e un patrimonio che sfiora i 10 milioni di dollari. Chiara Ferragni ha ormai un seguito di followers che la venerano e la seguono in ogni aspetto della sua vita privata e che partecipano attivamente con i commenti ad ogni nuovo scatto postato dalla neo mamma e compagna di Fedez.

Boom di commenti al primo piano del lato A di Chiara Ferragni. “Sei splendida” scrivono i followers

L’ultimo scatto sulla sua pagina Instagram la vede immortalata in un bellissimo primo piano che mette in risalto i suoi grandi occhi azzurri valorizzati da un make up impeccabile che la valorizzano e ne illuminano il volto. La foto in pochissime ore ha raggiunto i 487mila likes e oltre 2mila commenti. La didascalia alla foto della Ferragni è stata la seguente: “Ready for set 🐱 #adv”. Tra questi qualcuno non ha dimenticato di fare i complimenti alla Ferragni anche per il décolleté florido che la canotta mette in bella mostra.

