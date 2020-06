Silvia Provvedi, arrestato il padre della figlia: i commenti degli haters

Giorgio De Stefano è stato arrestato nell’ambito dell’operazione condotta contro i clan della ‘ndrangheta di Reggio Calabria De Stefano-Tegano e Libri. Il giovane è il compagno di Silvia Provvedi, cantante, insieme alla sorella gemella, del duo pop ‘Donatella’

Il giovane Giorgio De Stefano è noto alle cronache del gossip per essere il compagno di Silvia Provvedi del duo pop ‘Donatella‘, in cui canta insieme alla sorella gemella, e che è diventata mamma da pochissimi giorni della piccola Nicole, avuta appunto dalla relazione con Giorgio. De Stefano è ora però noto anche alla cronaca nera: è infatti tra le 20 persone finite in manette in tutta Italia nell’ambito dell’operazione contro i clan della ‘ndrangheta di Reggio Calabria De Stefano-Tegano e Libri. Le accuse mosse contro di lui sono di associazione mafiosa, estorsione a negozianti e imprenditori, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa. Gli haters di Silvia Provvedi si sono scatenati contro di lei sui social network: “Ho appena letto la notizia che il tuo compagno è stato arrestato. Ma anche te, te li scegli con il lanternino? Prima Corona, ora questo. Mah!”, “

I commenti sotto la foto di Silvia Provvedi con il pancione

❤

La foto di Silvia Provvedi su Instagram incinta con il pancione risale al 9 aprile, molto prima dell’arresto di Giorgio De Stefano ma comunque gli haters si sono sbizzarriti con offese e insulti come: “Io fossi in te mi seppellirei dalla vergogna…..la donna di un boss complimenti”, “E tu non sapevi che delinquente fosse? Anche una bimba hai messo di mezzo….Io, fossi in te mi sotterrerei dalla vergogna”.

Il giorno più bello…❤

Ma la Provvedi sarebbe tuttavia al contrario all’oscuro dei movimenti loschi del suo compagno.