Coca Cola boicotta Facebook e altri social | Stop a pubblicità | L’accusa

Coca Cola ha deciso di boicottare i social network sospendendo le proprie pubblicità, ad esempio Facebook, accusati di non combattere abbastanza il razzismo

Non ha usato mezzi termini James Quincey, presidente e Ceo di Coca Cola, per spiegare la scelta di sospendere ogni campagna pubblicitaria della multinazionale sui social network. “Non c’è spazio per il razzismo nel mondo e non c’è spazio per il razzismo sui social media“, ha tuonato reclamando più affidabilità e trasparenza. Così l’azienda boicotterà Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e altri siti accusati nelle ultime settimane di non contrastare a sufficienza i contenuti d’odio e razzisti pubblicati dagli utenti sulle proprie piattaforme.

Il colosso statunitense ha annunciato lo stop di ogni sua pubblicità digitale per almeno un mese a partire dal primo luglio. Coca Cola non è l’unico brand che ha aderito boicottaggio lanciato dalla campagna Stop Hate for Profit. Ad esso hanno preso parte finora anche aziende del calibro di Unilever, Verizon e Patagonia.

