Cecilia Rodriguez non smette di incantare sui social: il suo stacco di coscia è notevole.

Cecilia Rodriguez è in forma smagliante e i suoi scatti testimoniano ciò. Da tempo l’argentina è al centro della cronaca rosa per la sua storia d’amore con Ignazio Moser. La notizia di una presunta gravidanza della sorella di Belen continua a riecheggiare sul web. Cecilia, in ogni caso, sta trascorrendo queste splendide giornate di fine giugno al mare. La showgirl sta illuminando il web con le sue fotografie. L’ultima foto postata su Instagram ha collezionato in breve tempo 24mila cuoricini.

Cecilia Rodriguez è una sirena: lo scatto in acqua

Cecilia Rodriguez ha condiviso l’ennesima foto bollente, mostrando ai suoi fan ‘curve’ da capogiro. Se siete curiosi di vedere l’immagine, cliccate su successivo.