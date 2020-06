Scopri il peggior difetto di ogni segno zodiacale

Ogni segno zodiacale ha un lato oscuro: scopri qual è il peggior difetto di ogni segno da tenere in considerazione prima d’intrecciare una relazione.

L’oroscopo affascina da sempre tutti. Oltre che consultarlo alla fine di ogni anni per scoprire come andranno i successivi dodici mesi, c’è anche chi lo consulta per scoprire pregi e difetti di ogni segno zodiacale. Tutti, infatti, abbiamo un lato oscuro che può essere considerato il difetto di ciascuno e un lato più bello paragonabile ad un pregio. Curiosi di scoprire il difetto di ciascun segno zodiacale? Andiamo a scoprirli insieme.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Human Library, la biblioteca dove si leggono persone e non libri

Qual è il tuo peggio difetto? Scoprilo dall’oroscopo

Ariete – L’egocentrismo

Anche senza accorgerseno, le persone appartenenti a questo segno, finiscono per mettere al centro delle attenzioni se stesse e i propri bisogni apparendo agli occhi degli altri come delle persone egocentriche e aallontanando gli altri.

Toro – La pigrizia

Buono, generoso e legati ai valori della famiglia e dell’amore, il torno è tra i segni più pigri dello zodiaco. Il suo hobby preferito è mangiare e poltrire sul divano.

Gemelli – La superficialità

Pur non essendo un segno superficiale, i gemelli lo diventano quando hanno a che fare con persone che non scatenano il loro interesse.

Cancro – Lamentarsi

Al cancro non sta mai bene niente. E’ uno dei segni zodiacali che trova ogni occasione per lamentarsi invece di darsi da fare per cambiare la situazione.

Leone – Sentirsi il padrone del mondo

Esattamente come l’animale, le persone del leone sono solite sentirsi le migliori del mondo e dettare le regole apparendo così come delle persone piene di sè.

Vergine – Essere abitudinari

La vita della vergine è basata sull’abitudine. Le novità spaventao le persone di questo segno zodiacale che considerano ogni novità come una nuova sfida difficile da affrontare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Valentina Vignali un tik tok al contrario, invece di vestirsi si spoglia – VIDEO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Bilancia – L’essere tranquilli

Elegante e con tanta voglia di piacere a tutti trasforma la bilancia in un segno con poca personalità anche se non è affatto così. Pe rimediare sarà sufficiente cominciare ad esprimere la propria opinione sempre mantenendo la propria eleganza.

Scorpione – Essere ermetici

Difficili capire cosa passa per la testa di uno scorpione, capace di mascherare i propri sentimenti al punto da essere considerato come uno dei segni più pericolosi dello zodiaco.

Sagittario – Chiedere sempre attenzioni

interessante e capace di destare la curiosità degli altri, il sagittario è anche un segno che va continuamente alla ricerca di attenzioni finendo col stancare le persone intorno.

Capricorno – L’essere noiosi

Segno fedele, è anche considerato uno dei più noiosi per la sua capacità di buttarsi nelle avventure.

Acquario – normalità

Creativo e fantasioso, all’acquario basta entrare in confidenza con le persone per mostrare il suo lato normale, mettendo da parte il suo aspetto ludico.

Pesci – L’essere confuso

Pur sapendo cosa vuole dalla vita, spesso tende a fare confusione ritrovandosi sempre in più situazione che non lo soddisfano totalmente.