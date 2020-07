Nina Moric e la FOTO censurata, mai vista prima d’ora

Modella e showgirl croata, Nina Moric ha fatto molto parlare di sé negli anni, sia per le sue numerose apparizioni in tv, che per le sue tormentate storie d’amore.

Risale proprio a ieri la notizia di un’inaspettata riconciliazione tra Belen Rodriguez e Nina Moric, in quel di Capri. Le due sono state viste divertirsi insieme, cantando e ballando nella sontuosa isola campana. Dopo essersi contese per anni Fabrizio Corona ed averlo addirittura difeso in tribunale, le due acerrime nemiche sembrano essere giunte ad una tregua. Nel frattempo la Moric intrattiene il suo pubblico sui social, con foto che rimandano agli albori della sua carriera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sotto il sole di Riccione: tutti i meravigliosi luoghi del film Netflix!

Nina Moric, la foto sui social: come non l’avete mai vista

Era l’inizio degli anni 2000 quando Nina Moric posava per svariati calendari hot e diventava il volto di numerose campagne di lingerie. Sempre in quegli anni, iniziavano anche le collaborazioni con diversi marchi importanti: a lanciarla fu Giovanni Versace, ma anche altri stilisti la vollero con sé, da Roberto Cavalli a Valentino. Con il passare degli anni la sua carriera di modella è però gradualmente scemata, complici anche i continui scandali che l’hanno coinvolta e l’avvicinamento al mondo dei reality. Adesso Nina Moric è tornata sui social con una foto “vecchio stile”. Clicca su “successivo” per vederla!