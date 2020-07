Antonella Mosetti , reggiseno non contiene nulla a rischio rottura – FOTO

Antonella Mosetti esplosiva su Instagram. Mostra le sue forme provocanti per il piacere del pubblico che la segue con passione

Anche lei partì dal programma storico che accolse molte delle showgirl che fecero carriera nel corso degli anni nel panorama televisivo italiano. Stiamo parlando di Non è La Rai. Antonella Mosetti era una delle ragazze più gettonate, pupilla di Gianni Boncompagni. Si sposò giovanissima con Alessandro Nuccetelli e il suo matrimonio venne portato sul piccolo schermo in uno speciale intitolato Fiori d’arancio a Non è la Rai. Da lui ebbe una figlia, Asia, con la quale ha partecipato in tempi recenti al Grande Fratello Vip.

Ha preso parte in alcune produzioni cinematografiche ottenendo piccoli ruoli ma sono sempre state la televisione e la danza i suoi primi amori. Spesso infatti ha partecipato a numerose trasmissioni nella veste di prima ballerina: da Ciao Darwin ( a fianco di Paolo Bonolis) a Paperissima Sprint, Quelli che il calcio…, Casa RaiUno (solo per citarne alcuni).

Si è reinventata opinionista e giurata negli ultimi anni, l’abbiamo vista presente nei programmi Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live ( insieme a Barbara D’Urso) e All Together Now ( condotto da Michelle Hunziker ).

Le forme esagerate di Antonella Mosetti

Visualizza questo post su Instagram 😎🦀 @itm_agency @ateliervacanze #vacancy #sun Un post condiviso da Antonella Mosetti 🎪 (@antonellamosetti) in data: 7 Lug 2020 alle ore 10:48 PDT

Antonella Mosetti pubblica degli scatti molto hot e provocanti sul suo profilo Instagram. Oggi la vediamo con un bikini striminzito che a malapena riesce a contenere il prosperoso seno. La Mosetti non ha mai fatto mistero di essere ricorsa al bisturi di un chirurgo estetico.

A quasi 44 anni ha un fisico invidiabile, da far impallidire anche le sue colleghe più giovani.

Visualizza questo post su Instagram MY lips @ninofavoriti 👄 #genio #unico Un post condiviso da Antonella Mosetti 🎪 (@antonellamosetti) in data: 2 Lug 2020 alle ore 6:51 PDT

Sotto la scollatura si vede un tatuaggio, una scritta che recita “Resilienza”, la capacità di rialzarsi dopo le difficoltà.

