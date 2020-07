Molto sexy Elenoire Casalegno nella sua ultima foto su Instagram in uno si mostra con un gioco di trasparenze. Il web impazza

Bella e sensuale con delle trasparenze e del pizzo nero che stuzzicano la fantasia del web. È così che si mostra Elenoire Casalegno nella sua ultima foto postata su Instagram. Più intrigante che mai, con una mise che attira l’attenzione dei suoi fan ma che non è affatto volgare.

Una magliettina, se così la vogliamo chiamare, nera trasparentissima e attillata con di sotto solo il reggiseno nero di pizzo. Uno spettacolo per la bella e super bionda savonese che usa questo scatto per anticipare qualcosa ai suoi followers ma senza dire troppo. A corredo della foto scrive infatti: “Ci sono cascata ancora…per la terza volta. Prossimamente vi dirò…#elenoire #casalegno #choosethebestfucktherest #prrrrrrrrrr”.

In cosa sarà mai cascata di nuovo la showgirl? Certamente agli utenti è cascato l’occhio su di lei, perfetta nella sua semplicità di donna che nonostante l’età sembra non sentirne assolutamente il peso.

Seduta su un terrazzo, con il sole che la bacia, mano appoggiata alla testa, Elenoire raccoglie tantissimi like e commenti che le ricordano di quanto sia affascinante. Non manca la preoccupazione nei suoi confronti. Diversi sono i fan che chiedono cosa sia successo come questo che scrive: “Che succede? Mi auguro cose positive…intanto sappi che sei sempre di una bellezza incredibile”. Elenoire non risponde e per ora mantiene il segreto.

