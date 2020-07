Mercedesz Henger si spalma la crema, uno spettacolo di sensualità – Foto

Mercedesz Henger si mette in posa in maniera super seducente su Instagram, lo scatto pubblicitario è da urlo: i fan sognano a occhi aperti

Negli anni 90 e anche oltre, sua madre Eva ha rappresentato uno dei principali sogni proibiti del pubblico maschile, come una delle attrici a luci rosse più conosciute, non solo in Italia ma a livello internazionale. Si è ritirata dalle scene da circa vent’anni, ma continua ad avere un seguito molto nutrito sui social e ad essere una donna di una bellezza sconvolgente. Ma lei non è da meno. Mercedesz Henger non ha seguito le orme di sua madre quanto alla carriera, ma ne ha ereditato senza dubbio bellezza e fascino magnetico e una sensualità senza pari. E delle forme davvero da sballo, che la rendono una delle bellezze più accattivanti e seguite su Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercedesz Henger | l’accappatoio non tiene e lei è splendida | FOTO