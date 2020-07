Simona Ventura in costume al tramonto mostra tutte se stessa – FOTO

Simona Ventura in costume al tramonto mostra tutte se stessa. L’attrice e conduttrice ha fatto record di likes su Instagram con l’ultimo scatto pubblicato

Simona Ventura è uno dei personaggi italiani più amati di sempre. Oltre ad essere un’attrice e una conduttrice di talento, i suoi fans sono affezionati a lei anche perché è una donna amorevole, più umana che personaggio.

Simona Ventura, l’ultimo scatto su Instagram è un incanto: bellissima al tramonto

Simona ha raggiunto anche il pubblico di più giovani conducendo lo scorso anno Temptation Island, dove partecipò anche il suo ex marito Stefano Bettarini. Diverse coppie comuni si erano messe in gioco nel famoso programma per mettere alla prova il loro amore. Lì Simona ha dimostrato di essere una donna dotata di grande empatia: a differenza di Filippo Bisciglia che cerca di essere neutrale e non dare a vedere le proprie preferenze, Simona non riusciva ad evitare di prendere una posizione. Famosissimo il momento in cui si è ritrovata a consolare la nuova compagna del suo ex marito: nonostante il grande amore che l’ha legata a Bettarini, ha dimostrato di avere tantissima solidarietà per le donne, in particolar modo per quelle che vivono ciò che lei ha vissuto in passato.

L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha ricevuto tantissimi likes. I commenti non si sprecano: “Non esagero, ma penso davvero che tu sia una delle mie persone preferite in tutto il mondo. Ti meriti il meglio dalla vita, anzi che dico? Anche di più”.