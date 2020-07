Segni zodiacali e pigrizia, quali sono i 4 meno attivi? Scopriamolo

Segni zodiacali e pigrizia. Scopriamo insieme quali sono i 4 segni meno attivi e che si lasciano andare all’indolenza. Vi riconoscete?

Sei una persona sempre attiva e super impegnata? Ti lasci andare all’ozio e alla pigrizia? Forse non ci hai mai pensato ma alcune di queste caratteristiche potrebbero non dipendere al 100% dalla tua indole ma gli astri possono aver contribuito.

Questo ovviamente non costituisce mai un dato scientifico nè una giustificazione ad indulgere in vizi negativi. Vi forniamo semplicemente delle peculiarità indicative su cui riflettere e nelle quali potrete riconoscervi.

Scopriamo quali sono i 4 segni più pigri.

Toro

Calma e lentezza sono le parole d’ordine scritte nel DNA del Toro. L’iperattività non fa di certo parte di questo segno. I Toro non sono dei gran mattinieri, letto e divano sono il loro habitat naturale. Uscire da casa? Perchè mai! Dormire è un’attività così bella e rigenerante, utile al corpo e alla mente. Sono dotati di grande intelligenza, hanno naso per le buone occasioni ma è la pigrizia che li tiene sotto scacco. Cena romantica e buon film è la serata perfetta. Perchè fare altro?

Gemelli

Perchè fare oggi quello che potresti rimandare a domani? I gemelli sono tra i segni più pigri di tutti, dei gran procrastinatori. Si riducono sempre all’ultimo minuto, le attività pratiche sono assolutamente etichettate come il nemico numero uno. Il gioco e il relax vengono prima di tutto. Sono dei dormiglioni da competizione; colazione e pranzo spesso coincidono.

