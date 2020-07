Le mani sono preziosissime per noi e senza non riusciremmo a compiere nemmeno la più semplice delle azioni. Ma esse sono indicative anche della nostra indole.

Di che forma sono le tue mani? Saperlo è importante perché questo può dire molto su quella che è la tua personalità. Addirittura esiste una disciplina apposita, chiamata chirognomia, che studia di che forma sono le mani e quali sono gli aspetti peculiari legate a specifiche condizioni.

Nel caso delle preziose estremità dei nostri arti superiori, riconosciamo 4 categorie principali. Che vengono legate ai quattro elementi presenti in natura e tipici di molte culture. Parliamo di acqua, fuoco, vento e terra. Per determinare la forma di una mano basta osservare il palmo in particolar modo.

Mani, scopriamo che carattere abbiamo a seconda della forma

Vento: palmi grandi e lunghi, con dita spesse di media lunghezza indicano determinazione e capacità analitiche molto profonde. Agite sempre pensando a quale mossa compiere, senza lasciarvi condizionare dagli altri.

Fuoco: palmo lungo e dita corte, tratti che denotano la convinzione in voi stessi. Come nel caso del vento, pure con voi si può parlare di forte determinazione e di capacità importanti nell’esaminare una situazione. In qualsiasi ambito sapere sempre cosa fare.

Aria. Con palmo allungato ed una forma delle mani stretta e lunghe, la vostra mano è la rappresentazione stilizzata dell’aria. Correte veloci con il pensiero, siete molto sensibili e profondi e sapete in che modo relazionarvi con gli altri.

Acqua. La mano è come quella dell’aria, ma un pò più lunga. Come un fiume in piena, come un torrente, mostrate energia in particolar modo dal lato emotivo. Sapete cosa fare per entrare in sintonia con gli altri e non a caso in molti cercano voi per un consiglio od un supporto.

