Il ‘test che frutta sei’ ha come obiettivo quello di intrattenere ma non solo. Oltre all oscopo ludico c’è molto di più. In tal modo approfondirai la tua indole.

È divertente il ‘test che frutta sei’. Serve per farci passare qualche minuto in totale leggerezza e per l’appunto, alleggerire la mente. Ma sia questo che altri test della personalità hanno molto di più alle loro spalle. E servono spesso, in ambito accademico e scientifico, per condurre degli studi sul funzionamento della mente.

Su come essa lavora e recepisce le informazioni ed in che modo le interpreta. A differenti risposte corrispondono poi differenti profili. A volte si tratta di esaminare dei particolari aspetti, altre volte di compiere delle scelte tra diversi elementi proposti. Ed il ‘test che frutta sei’ funziona proprio così. Scegliete un frutto, magari quello che al gusto vi piace di più. O che meglio sa attirarvi con i suoi colori sgargianti. Oppure seguite le vostre sensazioni. Poi confrontate la vostra scelta con i profili che seguono.

Test che frutta sei, divertitevi a scoprire la vostra scelta