I segni zodiacali non rileverebbero soltanto questioni personali legate alle prospettive di lavoro, all’amore o alla salute delle persone ma, a quanto pare, sono anche rivelatori della simpatia delle persone. Ecco i segni zodiacali più simpatici.

1. Acquario

Al primo posto di questa speciale classifica troviamo il segno dell’Acquario, la simpatia caratterizza fortemente questo segno, soprattutto per quanto riguarda gli uomini di questo segno, con loro il divertimento è assicurato!

2. Sagittario

Il secondo posto è indubbiamente detenuto dal segno del Sagittario, le persone di questo segno risultano essere sempre divertenti e con loro le battute di spirito non mancheranno.

3. Toro

Il Toro è un altro segno zodiacele che è molto amato da tantissime persone, proprio perchè è un segno che sa offrire grande divertimento: se siete a cena con una persona del Toro, infatti, farete il pieno di risate grazie alle barzellette che amano raccontare.

4. Pesci

Al quarto posto troviamo il segno dei Pesci: le persone di questo segno, oltre ad essere di una dolcezza infinita e molto romantici, troveranno sicuramente il modo di essere anche molto simpatici e divertenti.

5. Leone

Il quinto posto della simpatia in questa classifica è occupato dal Leone, un segno che ama stare al centro dell’attenione, è per sua indole un trascinatore, ama stare al centro dell’attenzione ed è consapevole della sua forte simpatia che suscita nella gente.

6. Ariete

L’Ariete, segno testardo e istintivo, riesce sempre bene a cimentarsi con battute divertenti e pronte a far ridere chi gli sta intorno.

I segni zodiacali meno simpatici: ecco quali sono

7. Gemelli

Il segno dei Gemelli si sa, è spesso pronto a nascondere qualcosa, per questo la simpatia di questo segno non è accolta sempre bene, il timore che dietro l’angolo di quella socievolezza si nasconda qualcos’altro è sempre in agguato!

8. Scorpione

Lo Scorpione non brilla certo di simpatia, è un segno molto complesso che, con un po’ d’impegno, può riuscire ad ottenere ciò che vuole, anche a strappare un sorriso a chi gli sta intorno.

9. Bilancia

Un altro segno che non risulta affatto simpatico è la Bilancia, un segno che risulta essere un po’ pesante ed egoista, in quanto è spesso preso dalle sue preoccupazioni e non cerca di risltare divertente a tutti i costi.

10. Cancro

Il Cancro è un altro segno che non eccelle in simpatia, pur avendo tutte le carte in regola per sfruttare la sua ironia. E’ infatti un segno molto lunatico e nostalgico e questo non fa che distogliere la simpatia delle persone verso questo segno.

11. Capricorno

Un segno che risulta essere molto antipatico è il Capricorno, solitario e di poche parole non ci prova nemmeno a risultare simpatico.

12. Vergine

Il segno più antipatico è quello della Vergine: i nati sotto questo segno sono considerati freddi e distaccati, se invece si aprono un po’ è perché sono interessati a qualcosa.

