Segni zodiacali e paura. Quali sono secondo voi quelli che sono più timorosi rispetto a tutti gli altri? Scopriamolo insieme in questa classifica

Sei una persona timorosa oppure ti butti a capofitto nelle situazioni, sempre impavido e coraggioso? A volte queste caretteristiche potrebbero subire influenza da parte degli astri.

Certo, le infinite variabili che definiscono una persona sono altre. Sappiamo benissimo che genetica, esperienza, cultura, ambiente sono i principali pilastri che definiscono un carattere. “Giocare” con le stelle e vedere cosa hanno da dirci è sempre un buon modo per confrontrarsi. E voi vi riconoscete nella seguente lista?

Toro

Partiamo dai primi in assoluto in classifica, i più timorosi di tutti: quelli nati sotto il segno del Toro. I cambiamenti per loro sono come l’acqua e il fuoco, assolutamente agli antipodi. I Toro li temono più di qualsiasi altra cosa. Sono degli abitudinari. Perchè andare alla scoperta di cose nuove quando si sta così bene e al sicuro nella vecchia e sana routine? Uno sconvolgimento potrebbe far andare in malora tutti il resto. Meglio rimanere saldi a ciò che si conosce.

Cancro

Ci sono paure e paure. Quella che attanaglia le persone nate sotto il segno del Cancro è senza dubbio l’ipocondria. I Cancro, infatti, hanno paura di stare male in maniera quasi ossessiva, al punto di bloccarsi in tante situazioni a volte. L’ansia li caratterizza al 100%, temono che le cose possano sempre andare per il verso sbagliato e si appoggiano agli altri per trovare riparo e soluzioni.

Vergine

Quale sarà la paura che tiene in scacco i nati sotto il segno della Vergine? Una su tutte è il timore del fallimento. I Vergine sono pignoli, analitici, controllati. Non sanno come affrontare situazioni che non possono gestire e di cui non hanno ogni aspetto sotto controllo. Piuttosto preferiscono evitarle. La pianificazione è il loro mantra.