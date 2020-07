Zodiaco. Scopriamo la classifica dei 5 segni più invidiati di tutti

Zodiaco. Quali sono i segni più invidiati secondo le profezie degli astri? Scopriamolo insieme guardando quest’interessante classifica

Ognuno di noi ha i propri talenti e delle caratteristiche che ci fanno emergere di più rispetto agli altri, almeno in alcune situazioni. Carisma, bellezza, fascino, intelligenza, successo… capita che siano delle doti innate, spesso sono frutto di fatica, impegno ed esercizio costante.

Non sempre quest’ultimo messaggio è recepito da tutti che possono provare nei nostri confronti un sentimento negativo d’invidia, invece di concentrarsi a migliorare se stessi.

Secondo gli astri ci sono alcuni segni che più di tutti suscitano queste sensazioni. Andiamo a scoprire la classifica dei 5 segni più invidiati dello Zodiaco.

Vergine

I nati sotto il segni della Vergine sono generalmente persone molto intelligenti, precise ed analitiche. Doti che li fanno emergere soprattutto in campo lavorativo dove spesso ottengono il plauso dei propri superiori. Attenzione però. Questo spinge i colleghi a provare un sentimento di astio. Occhi aperti quindi. Se siete del segno della Vergine non vi fate ostacolare da chi ha bisogno di una spinta personale in più, invece di guardare nel vostro orticello.

Acquario

Carisma e fascino. Queste sono caratteristiche peculiari dell’Acquario. Immaginate come una persona appartenente a questo segno possa splendere e risaltare in società, magari durante una conversazione brillante o ad una festa. Chi è più dimesso rimane di conseguenza nell’ombra, quasi ostacolato dalla vivacità di un Acquario. Non fate spegnere la luce che è dentro di voi, andate avanti per la vostra strada, sicuri della vostra intelligenza. Gli invidiosi? Se ne faranno una ragione.

Ariete

Gli Ariete sono spontanei, genuini, carichi di idee, forti e coraggiosi. Come potrebbero non destare invidia queste caratteristiche? Soprattutto in amore, gli appartenenti a questo segno, sono passionali e coinvolgenti. Si rifugiano spesso dietro “amici” che non si rivelano tali ma che alla fine risucchiano la loro energia vitale proprio a causa dell’invidia che li attanaglia.

