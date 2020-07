Segni Zodiacali, si scatena la passione. Con quali dovresti fare l’amore

Segni Zodiacali. Quali sono i segni più focosi con i quali dovresti vivere un intenso momento di passione? Scopriamo cosa ci dicono le stelle

Un intenso attimo di passione può essere fine a se stesso e non annuncia una grande storia d’amore che duri negli anni. A volte nella nostra vita entrano persone con il solo scopo di emozionarci e farci vivere forti emozioni anche solo per brevi istanti. L’estate porta sempre nuovi incontri, anche se strana e dimessa come quella del 2020. Analizziamo segno per segno e scopriamo quali, secondo le stelle, sono i migliori per una notte d’amore.

Ariete

Ti senti particolarmente focoso? Colpa di Marte che transiterà nel tuo segno durante tutta la stagione estiva. La tua sfera sessuale potrà essere soddisfatta in varie occasioni e il segno che ti darà maggior appagamento è il Capricorno. All’inizio potrà sembrarti poco affascinante ma dentro di è ha una passionalità dirompente che saprà conquistarti. Potrebbe addirittura farti sognare un lungo futuro insieme.

Toro

La tua selettività non significa che rinuncerai a godere dei frutti di quest’estate. Più fatti e meno parole, anche in camera da letto. Il Segno che saprà stupirti più di tutti è quello della Vergine.

Gemelli

Abbiamo già detto che Marte transiterà nel segno dell’lAriete. Questo lrenderà le persone appartenenti a questo segno particolarmente intreprendenti e passionali. Non lasciarti sfuggire quest’occasione, Gemelli. In camera da letto farete fuoco e fiamme.

Cancro

Marte e Saturno non sono in armonia per te. Potresti incorrere in momenti difficili, il sesso è divertente, potrebbe essere la cura alle frustrazioni che stai vivendo. Il Segno migliorare per consolarti ? I Pesci. Dolci e sensuali ma nascondono delle sorprese che non ti aspetti sotto le lenzuola.

Leone

Marte in Ariete quest’estate continua ad imperversare. Saprà ispirare i tuoi sensi e farti vivere incredibili emozioni. Sarà però qualcuno nato sotto il Segno della Bilancia ad incendiare il tuo eros. Il mix tra eleganza e modi di fare selvaggi ti ammalieranno e sarai senza via di scampo. Attenzione, i Bilancia non se la stanno passando troppo bene per ora. Parole d’ordine: comprensione e delicatezza.

Vergine

Perdi il controllo ogni tanto, per favore! Lasciati andare e vivi forti emozioni. Non pensare al sesso come sercizio fisico, goditi ogni istante. Il Segno Zodiacale che ti donerà più soddisfazione è sicuramente quello del Cancro. E’ tenero e asseconderà tutti i tuoi desideri.

