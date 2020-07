Segni zodiacali e insonnia, consultiamo l’oroscopo

Esiste una correlazione tra insonnia e personalità delle persone che ne soffrono? Secondo l’astrologia alcuni segni sono più colpiti

L’insonnia è un disturbo che colpisce sempre più persone, secondo le statistiche circa il 45% degli italiani soffre di insonnia transitoria, mentre 9 milioni soffrono di insonnia cronica. Secondo una ricerca del CNR circa il 10% degli italiani (ovvero 4 milioni) dichiara di usare o di aver fatto uso di sonniferi. Un dato che si inserisce nelle statistiche sul consumo degli psicofarmaci: quasi il 13% sostiene di averne fatto uso e 2,2 milioni sostengono di aver preso antidepressivi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Zodiaco, scopriamo la classifica dei 5 segni “gran lavoratori”

Ma dal punto di vista astrologico quali sono I segni zodiacali che dormono poco in base al loro carattere e modo in cui si relazionano con gli altri: vediamoli insieme.

Ariete (Fuoco)

Energici e vigorosi, hanno sempre molte idee in testa e tantissima voglia di lavorare. Al mattino preferiscono alzarsi presto per poter sfruttare tutta la giornata per fare più cose possibili. Tanta energia da spendere per riuscire a realizzare ciò che più piace fare, anche con gli amici e le persone più strette.

Gemelli (Aria)

Tra i segni dello zodiaco i Gemelli sono quelli che dormono meno. Iperattivi e molto impulsivi con la testa sempre in fermento, hanno uno stile di vita attivo che li porta a riposare pochissime ore. La notte per i nati sotto questo segno è il momento in cui pensare di più e portare a termine diversi progetti. Quando esagerano con il mancato riposo però, diventando facilmente irritabili.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Zodiaco, alcuni segni sono più insensibili. Scopriamo quali

Sagittario (Fuoco)

I nati sotto del segno zodiacale del Sagittario sono molto parsimoniosi e propensi alla lenta crescita personale, sia in ambito lavorativo che personale. Si tratta di un segno entusiasta, positivo, ottimista, affettuoso, generoso ed estroverso. I nati sotto questo segno sono estroversi I Sagittari fanno le ore piccole pur di concretizzare alcuni progetti e tendono a dormire la mattina per recuperare le ore di sonno perse. Per loro dormire è perdere tempo senza fruttare nulla.

Capricorno (Terra)

Il Capricorno è un segno scettico e prudente. Cauto, diffidente, paziente e tenace tende a mantenere le distanze nei rapporti con gli altri e a non fidarsi di nessuno. Stiamo parlando di persone totalmente dedicate al lavoro e costantemente concentrate a riempire la propria esistenza di impegni. Stare dietro ai Capricorno è un’impresa per amici e famiglia perché non si fermano mai. Attenzione però perché stress e cattivo umore sono dietro l’angolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter