Chiediamo aiuto allo Zodiaco per ricevere risposte sul lavoro, sulla salute e, ovviamente, sull’amore. A questo proposito gli esperti hanno deciso di rispondere alla domanda sulla fedeltà

Sembra non esserci una reale differenza tra uomo e donna quando si parla di tradimenti, ma una distinzione esiste invece nello Zodiaco a seconda dei segni. Pare infatti che alcuni di questi siano più propensi all’infedeltà rispetto ad altri. Analizzando questa volta le donne, ecco quali sono i segni meno fedeli.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, alcuni segno sono più sensibili. Scopriamo quali

Le donne meno fedeli dello Zodiaco

Tra i segni meno fedeli tra le donne troviamo quello del Sagittario che mira spesso alla libertà. Se nella coppia questo non avviene, potrebbe volerla ricercare in un’avventura lasciandosi trasportare dalla passione del momento verso un’altra persona.

Poi troviamo il segno dei Gemelli, sempre pronto a stringere amicizie e circondarsi di allegria. La donna Gemelli ama le sorprese, la novità, essere stupita ed è sempre alla ricerca di una scintilla. Se questo dovesse venire a mancare con il proprio fidanzato potrebbe sentire la necessità di guardarsi attorno, ricercando le emozioni mancanti da un’altra parte.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, gli uomini più simpatici sono di questi tre segni

Il segno dello Scorpione ha invece un brutto rapporto con le tentazioni e raramente sembra riuscire a resistere. Questo, insieme alla sua naturale sensualità, potrebbe portare a incomprensioni e discussioni nella coppia, finendo anche per fuggire emotivamente. Pero’ attenzione, perchè in caso contrario, la donna Scorpione potrebbe non avere pace fino all’avvenuta vendetta.

Le donne Cancro amano giocare e provocare il proprio oggetto del desiderio. Entrate in questo meccanismo potrebbero essere attratte un po’ troppo dal gioco e finire per dimenticare chi non le gratifica abbastanza.

Infine abbiamo il segno della Bilancia, forse tra i più attratti dal tradimento. Non sempre pero’, questo significa che avvenga concretamente. Eppure il pensiero spesso si insinua nella mente, soprattutto dinnanzi a un’attrazione fisica che potrebbe offuscare per un instante tutto il resto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter