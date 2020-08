Zodiaco. La fortuna girerà a Ferragosto per questi 5 segni

Zodiaco. Quali saranno i segni più fortunati nel periodo di Ferragosto? Andiamo a scoprire insieme cosa ci riserva l’oroscopo per i prossimi giorni

Il 2020 non è di certo stato un anno fortunato per moltissime persone. La pandemia globale ha un po’ appiattito le speranze per il futuro. Tuttavia, gli astri hanno in serbo delle buone prospettive, complice la luna che sarà favorevole per cinque segni zodiacali in particolare. Andiamo a scoprire quali sono.

Scorpione

Giove entra in trigono con il Sole nello Scorpione. Non potrebbe esserci notizia migliore per chi è nato sotto questo segno. Giove infatti è considerato nello zodiaco un pianeta benevolo. Astrologicamente simboleggia l’ottimismo, la giustizia, la moralità, portatore di eventi positivi e successo. E’ emblema della “grande fortuna”.

