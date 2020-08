Zodiaco, scopriamo quali sono i tre segni più tenaci

Quali sono i segni che non si danno mai per vinti? Scopriamolo insieme con la classifica dei segni più tenaci dello Zodiaco.

Non sono propensi a crederci, ma secondo lo Zodiaco gli astri influenzano la nostra personalità e le nostre attitudini. Il loro influsso ci rende persone con virtù e debolezze, caratteri più spigolosi o più mansueti, inclinazioni ed interessi particolari. Se è vero che gli acquario sono tendenzialmente creativi e i cancro particolarmente portati alla riflessione, sono miliardi gli universi mentali che possono essere esplorati sulla base dei segni zodiacali. Scopriamo insieme quali sono i segni più tenaci, che anche di fronte alle avversità tendono a non darsi per vinti.

Il Toro

Il Toro è uno dei segni più testardi dello Zodiaco. Se un Toro prende un decisione, difficilmente l’abbandonerà per seguire una strada diversa, per quanto potenzialmente più semplice. Mettersi contro un Toro significa dar vita ad una sfida potenzialmente infinita.

Il Capricorno

I Capricorno hanno una personalità poliedrica, sono tenaci e difficilmente si lasciano scalfire dalle avversità. Se un Capricorno intraprende un percorso, è quasi certo che arriverà alla meta desiderata, soprattutto in ambito lavorativo.

Lo Scorpione

Probabilmente il più controverso tra i segni, lo Scorpione è un mix perfetto di fragilità e sfrontatezza, disillusione e forza d’animo. Non è facile convivere con uno Scorpione, perché il suo carattere “a strati” nasconde debolezza sotto l’apparente arroganza e tenacia sotto l’apparente debolezza. Nondimeno, è sicuramente uno dei segni con maggior attrattiva.

