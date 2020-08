Zodiaco, i quattro segni più presuntuosi tra le donne

I segni zodiacali ci permettono di studiare meglio alcuni tratti caratteriali, differenziando anche il punto di vista maschile da quello femminile. Scopriamo, tra le donne, quali segni tendono a essere più presuntuosi di altri

Essere sicuri di se stessi è importante. Mostrarsi forte e fermo nelle proprie posizioni spesso può aiutare ad affrontare problemi o momenti di vita particolarmente complicati. Non bisognerebbe lasciare pero’ che questo si trasformi in presunzione. Quando questo accade, non solo la persona in questione risulterà fastidiosa, ma potrebbe portare l’individuo stesso a cadere in errore proprio a causa della sua visione troppo rigida. Scopriamo quali sono i segni zodiacali al femminile che mostrano una tendenza a finire in questa situazione.

I quattro segni zodiacali più presuntuosi tra le donne

Il primo segno è quello dell’Ariete. Quando ci si trova davanti una donna Ariete si sa che non si avrà a che fare con fragilità e debolezze, almeno non all’apparenza. Il suo essere caparbia e il suo vivere ogni emozioni intensamente potrebbe portarla a emergere in maniera un po’ troppo forte. Quando si esprime, sicura di quello che dice, potrebbe sfiorare spesso il limite della presunzione. Magari anche involontariamente. Il pacchetto completo prevede una donna passionale, che mette tutta se stessa in quello che fa. C’è pero’ sempre l’altro lato della medaglia.

Lo stesso vale per il segno dello Scorpione, che emerge nelle situazioni per il suo coraggio e la sua sicurezza, finendo per cadere nella trappola della presunzione. Avere una personalità definita potrebbe portare la donna Scorpione a osservare gli altri spesso con giudizio, pensando di poter far meglio qualcosa rispetto a loro. Beh, non tutti nascono imparati. Donna Scorpione, lascia un margine di errore anche agli altri!

C’è poi il segno dei Gemelli, che a differenza dei due precedenti arriva con un impatto diverso alle persone. Un segno più pacato, che non si avventa sul prossimo con le sue dichiarazioni. Eppure questo non significa che anche le donne del segno dei Gemelli non abbiano l’istinto di intervenire perchè convinte di riuscire a portare a termine qualcosa meglio degli altri.

Infine non poteva mancare il segno del Capricorno, per eccellenza uno dei più caparbi dello Zodiaco. Le donne di questo segno sembrano non abbiano apparentemente paura di nulla e di nessuno, con una strada ben spianata dinnanzi a sè durante la quale sarebbe meglio non incontrare qualcuno che cerchi di ostacolarle. Capita spesso che le donne Capricorno siano talentuose o particolarmente brave in qualcosa. Questo non deve essere pero’ un motivo di vanto con gli altri. Se poi un successo viene espresso anche con tono da “sono la migliore” la caduta nel fosso della presunzione sarà inevitabile.

