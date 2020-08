Meteo, ancora caldo africano sull’Italia | Dove e quando

Le temperature meteo sono in picchiata sull’Italia. In arrivo una nuova ondata di afa con la colonnina di mercurio che sfiora i 40° C

L’Italia soffre il caldo in questa estate post Covid. Temperature torride che hanno chiuso nella morsa dell’afa tutto lo Stivale, da nord a sud. E le temperature non accennano a diminuire. Saranno ancora giorni di grande caldo a causa dell’arrivo dell’anticiclone sub-tropicale che sta arrivando lentamente su tutto il nostro Paese.

Piano piano comincia a farsi sentire masse d’aria calda che arrivano direttamente dal deserto del Sahara. Ma non è finito qua. Perché oltre al caldo ci sarà anche l’umidità che si creerà con l’attraversamento dell’aria calda nel Mediterraneo.

Ecco che sarà afa assicurata e non poche saranno le condizioni di disagio fisico. Dovranno prestare attenzione soprattutto le persone più deboli come bambini, anziani e ammalati. Il caldo piano piano conquisterà tutta la penisola e saranno in costante aumento. Ma quando e dove questo accadrà?

Meteo, le città colpite dall’afa nei prossimi giorni

Per rispondere alle domande sul caldo dei prossimi giorni basta consultare il sito www.iLMeteo.it. Il team avvisa i cittadini che nei prossimi giorni ci saranno delle impennate per quanto riguarda le temperature. In molte città italiane si supereranno i 34°C.

Al Nord le mete più roventi riguarderanno l’Emilia Romagna, tra il bolognese e il ferrarese, la Lombardia, in particolare il mantovano e il Veneto, tra il veronese e rodigino. Qui si toccheranno punte di 36-37°C.

Non andrà meglio al Centro Italia con Toscana e Sardegna che saranno molto calde. Le città da bollino rosso saranno soprattutto Firenze con 37-39°C e le zone interne dell’isola arrivando a picchi di oltre i 40°C. Farà molto caldo anche nella Capitale, a Perugia e sull’ascolano con 34-35°C.

Al Sud anche la colonnina di mercurio salirà fino a toccare punte di 37-38°C in Puglia, le coste ioniche della Basilicata e la Sicilia.

Non mancheranno i temporali sparsi sull’arco alpino e in alcune zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Veneto.

