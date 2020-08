Quali sono i segni dello Zodiaco più affidabili quando si tratta di mantenere un segreto? Questi i più ed i meno affidabili di tutto l’Oroscopo.

L’oroscopo serve a fare da scala di misurazione di molti valori. E tra questi non manca anche la discrezione. Ci sono persone convinte che, a seconda del periodo dell’anno in cui si è venuti al mondo, si possiedano determinate caratteristiche comportamentali ed emotive. Scopriamo allora qual è la classifica dei segni più affidabili e di quelli dai quali occorrerebbe tenersi alla larga in materia di pettegolezzi.

Ariete: chi è nato sotto questo segno ha una naturale inclinazione al gossip. Meglio non confidare all’Ariete i vostri segreti.

Toro: qui siete in una botte di ferro, a patto che non tradiate la sua fiducia. Comportatevi bene ed avrete lo stesso trattamento. Sgarrate e verrete ripagati con egual soldo.

Gemelli: un segno molto curioso. E curiosità = gossip.

Cancro: persone sagge che dalle dicerie e dalle voci vogliono starsene alla larga. Su di loro potete fare affidamento.

Leone: questo è un segno fortemente egocentrico. E gli spifferi possono servire ad attrarre su di sé le luci della ribalta.

Vergine: come il cancro, anche i Vergine non vanno appresso ai chiacchiericci.

Oroscopo, i segni più e meno affidabili in materia di pettegolezzi

Bilancia: non a caso è ritenuto il segno più equilibrato in tutto lo Zodiaco. Quindi l’oroscopo dei ‘bilancini’ è improntato su una via di mezzo anche per quanto riguarda questa scelta. Loro sanno più che altro ‘veicolare informazioni’ più che alimentare pettegolezzi.

Scorpione: sono dei segugi, trovano le informazioni in ogni dove e scovano ogni segreto. Sta a voi poi convincerli a rivelarveli.

Sagittario: un segno molto volubile, che è incline anche al vociare della gente. Ma spesse volte chi appartiene a questo segno agisce in buonafede.

Capricorno: questo è un segno che bada alla concretezza e quindi l’unica cosa che vuole sentire chi appartiene al Capricorno sono le cose che riguardano sé stesso.

Acquario: qui i pettegolezzi annegano, gli Acquario vanno appresso solamente alla verità.

Pesci: questo è il segno più socievole che ci sia, naturale allora pensare che il parlare degli altri possa prendere adito. Anche in questo caso però senza mai avere dei doppi fini

di Salvatore Lavino