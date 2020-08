Seconda metà di agosto sfortunata per 4 segni zodiacali

Archiviato Ferragosto, è iniziato un nuovo periodo per i segni zodiacali: quattro di questi in particolare saranno sotto la lente di ingrandimento per diverse ragioni

Quattro segni zodiacali devono fare molta attenzione a come muoversi per le difficoltà che purtroppo, secondo le stelle, incontreranno sul loro cammino nella seconda metà di agosto. Quindi per i nati della Bilancia, Ariete, Gemelli e Cancro sarà un periodo tutt’altro che fortunato.

Bilancia: La sfortuna la farà da padrone in campo amoroso con la comparsa di alcuni ostacoli sulla vostra strada che potrebbero incrinare il rapporto con il partner. Sul lavoro dovrete stare attenti a non cadere in una trappola di una possibile truffa. Una persona di cui vi fidate a livello professionale cercherà di prendervi in giro per ottenere denaro. Siete molto volenterosi e proprio questo aspetto potrebbe persuadere qualcuno ad approfittare di voi, provocando dei seri danni alla vostra vita professionale.

Ariete: Dovrete avere molto coraggio e buona volontà per superare questa complicata e difficile metà agosto dato che ci saranno all’orizzonte delle grane abbastanza grosse dal punto di vista di una questione legale, il cui sviluppo potrebbe rappresentare per voi una situazione molto negativa da gestire. Alcune persone che non si possono definire certamente vostre amiche proveranno a compromettere i vostri obiettivi raggiunti a livello lavorativo.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, questi i quattro segni che piangono spesso

Gli altri segni zodiacali sfortunati nella seconda metà di agosto

Gemelli: Siete dotati di un forte potenziale a livello creativo che sarà però annientato da una routine e monotonia del periodo interessato di fine agosto. Dovrete anche cercare di mettere del denaro da parte per affrontare periodi di magra che si presenteranno sulla vostra strada.

LEGGI ANCHE -> Segni Zodiacali, quali sono i più inclini a compiere errori?

Cancro: Per i nativi del Cancro si presenteranno in ambito lavorativo delle grandi difficoltà che vi porteranno a fare un grande sforzo per molto tempo o almeno nei prossimi quindici giorni. Dovrete stare attenti anche a delle menzogne sempre dal punto di vista professionale che potrebbero arrecarvi dei danni importanti dal punto di vista economico.