Claudia Ruggeri e il preludio ad una notte da leoni: lato B da urlo – FOTO

La Bonas e cognata di Paolo Bonolis, Claudia Ruggeri rimarca i margini di una crescita senza confini del suo lato B: pronta “graffiare” la notte

Un’accelerazione improvvisa di battiti del cuore scuote i fan della Bonas di Avanti Un Altro, Claudia Ruggeri. La 36enne romana di fama web blogger in questa estate del tutto particolare ha aggiornato la sua mania di seduzione tra gli amanti delle sue spiccate doti di Vip “involontaria”.

Tutto pronto per il ringiovanimento fisico per la Ruggeri che è tornata a far impazzire i fan di Instagram in uno scatto fuori onda. Un passato targato Ciao Darwin ha svezzato la nostra protagonista che in questa estate 2020 è più tonica che mai con allacci da capogiro dei suoi outfit da bagno.

Claudia non si è mai lasciata infastidire dagli haters che tutt’oggi la condannano ad un ruolo da “raccomandata” dello spettacolo per la nobile e pesante immagine di Paolo Bonolis che aleggia dietro le quinte. Le medesime misure del suo prorompente seno, un aulico e giustificato dono del Signore che arriva facilmente a zittire la platea sul piede di guerra

Claudia Ruggeri, una sentenza nel cuore della notte: favolosa!