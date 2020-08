Zodiaco, scopriamo quali sono i cinque segni meno sensuali

Tra i segni dello Zodiaco questi cinque non spiccano per la loro innata sensualità, anzi sono tra i meno sensuali di tutti. Scopriamo quali sono

Una persona può possedere caratteristiche innate, quelle qualità che spesso emergono in maniera naturale, senza troppi sforzi. La sensualità è una di quelle. Essere sensuali significa avere fascino, conquistare l’attenzione con semplici gesti. Talvolta neanche calcolati. Non tutti pero’ possono dire di essere sensuali. Questi cinque segni ad esempio sono i meno sensuali di tutto lo Zodiaco, che spiccano invece per altre caratteristiche. Scopriamo quali sono.

I segni zodiacali meno sensuali

Tra i segni che non possono far rientrare la sensualità tra le loro caratteristiche principali troviamo l’Acquario. Questo segno non è conosciuto per saper attrarre l’attenzione usando tecniche sensuali come ammiccamenti, un comportamento magari misterioso e qualche movimento corporeo tattico. È più probabile che voglia stuzzicare l’oggetto del desiderio con giochini mentali, usando sarcasmo o la sua intelligenza. Lo stesso fa il Capricorno, che affascina con la sua sicurezza e caparbietà, non con la sua sensualità. Spesso è troppo concentrato sui propri obbiettivi e forte della sua personalità non ha voglia di perdersi in un bicchiere d’acqua.

Anche i segni dell’Ariete e del Leone preferiscono far emergere la propria forza, personalità ed energia. Vogliono che le persone si focalizzino su queste cose, tanto da ricercare lo stesso anche nei propri partner. Questi due segni lasciano volentieri i giochini sensuali agli altri.

Infine la Vergine e soprattutto gli uomini nati sotto questo segno, si ritrovano spesso distanti dal mondo della sensualità. Loro si focalizzano più sul lavoro, sui propri rigidi schemi. Questo non significa che non abbiano delle qualità positive, anzi, ma la sensualità non è tra queste e non è neppure qualcosa che ricercano. In questo le donne del segno della Vergine sono leggermente diverse, ad alcune di loro piace sfidare con il proprio fascino lo sguardo altrui.

