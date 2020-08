Oroscopo, quali sono i quattro segni dotati di pazienza

Oroscopo, quali sono i quattro segni zodiacali nei quali sopravvive la pazienza verso il prossimo.

La pazienza è oggi una dei valori più difficili da trovare nell’essere umano. La società 2.0 è scandita da ritmi piuttosto accelerati, tutto viene condotto con la massima fretta, si corre sempre. Trovare persone pazienti è molto raro, sia nel contesto professionale che in quello affettivo. Soprattutto nella sfera lavorativa, la pazienza lascia il posto all’aggressività.

I quattro segni più pazienti dello Zodiaco

Tuttavia, secondo lo zodiaco, i segni dotati di pazienza sono quattro: Toro, Cancro, Pesci e Vergine.

1)Il Toro è al primo posto di questa classifica in quanto propenso sempre a far contenti tutti e quindi soddisfare tutte le richieste che vengono presentate, sia nel campo professionale che nella vita sentimentale. Una pazienza che spesso genera sofferenza in capo allo stesso Toro ma il suo self-control lo porta a non crollare davanti a quanto gli succede.

2) La stessa ambivalenza emotiva è presente nel segno del Cancro: spesso i nati sotto questo segno hanno una pazienza infinita che quasi sempre gli si ritorce contro. Molti infatti,dinanzi a questa perenne disponibilità,tendono ad approfittarsi creando non poche tensioni ai Cancro i quali però trovano sempre la via di fuga per uscirne illesi.

3) Una pazienza diversa quella percepita dal segno dei Pesci; più sanguigno rispetto agli altri due segni, la sua continua pazienza è più un corollario del senso di responsabilità che il Pesce nutre. Un modo di concepire la vita che lo rende resistente, ma attenzione a non chiedere troppo; a differenza del Cancro, i Pesci possono avere i classici 5 minuti durante i quali tendono ad isolarsi. Ma è solo una piccola pausa prima di riprendere la routine.

4) I nati sotto il segno della Vergine hanno una pazienza che deriva dalla profonda precisione con la quale scandiscono la propria vita. Una precisione che li riguarda in prima persona e che li coinvolge in ogni aspetto, soprattutto quello professionale. Quelli della Vergine sarebbero infatti gli unici a dedicarsi nelle proprie cose con un spirito di curiosità e motivazione tali da approfondire ogni cosa che rientra nella propria sfera di competenza.

Durante il lockdown si ipotizzava ad un recupero dei valori interpersonali e tra questi la pazienza, ma è bastato uscire da casa per rendersi conto che quanto accaduto ha forse reso ancora più aggressive le persone.

