Tre segni dello Zodiaco saranno fortemente influenzati dalla luna nuova di settembre che porterà loro un forte flusso di energia positiva. Scopriamo quali sono

Stiamo per dare il benvenuto al mese di settembre e la luna è pronta a infondere energia, creatività e positività. In modo particolare i suoi influssi colpiranno tre segni dello Zodiaco che vivranno l’inizio dell’autunno come un momento di crescita e di svolta nella loro vita professionale e privata. Scopriamo su quali segni zodiacali la luna nuova avrà un forte impatto.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, Settembre sarà un brutto mese per questi tre segni

I segni zodiacali che subiranno l’influsso della luna a settembre

Grazie all’influsso della luna i nati sotto il segno dello Scorpione vivranno un mese entusiasmante sotto tanti punti di vista. Spesso timorosi di esplorare le loro stesse idee, si sentiranno pronti a dar vita a nuovi progetti o portare avanti quelli iniziati negli scorsi mesi e nei quali stanno ponendo grande attenzione. L’energia positiva che li pervaderà potrà darli la possibilità di saltare su un gradino più alto e dare inizio a un nuovo capitolo della loro vita.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, Settembre sarà un mese positivo per questi quattro segni

Per il segno del Capricorno invece settembre sarà un mese di scoperte personali. Una profonda analisi dei propri sentimenti permetterà di capire cosa davvero desidera e sebbene sia sempre molto restio nel condividere con gli altri i suoi sogni più profondi, riuscirà a farlo. Anche in piccole dosi. La luna aiuterà in questo e farà emergere uno dei lati più sensibili del Capricorno che avrà conseguenze positive anche sui suoi rapporti amorosi.

Infine anche per il segno del Toro l’influsso della luna porterà dei cambiamenti, soprattutto in se stesso. Nel mese di settembre lavorerà molto sulla propria autostima, cercando di scoprire i suoi lati migliori e ciò in cui riesce meglio. Per farlo dovrà immergersi in una bolla solitaria, solo allora potrà davvero analizzarsi. Una volta capito quali sono i suoi punti più forti, riuscirà a procedere dritto per la sua strada senza farsi interrompere dai propri dubbi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter