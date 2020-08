Un ragazzo di soli 18 anni, in vacanza a Gradara in provincia di Pesaro e Urbino, è morto a seguito di un malore improvviso: indagano i carabinieri.

Aveva solo 18 anni e si trovava in vacanza a Gradara, provincia di Pesaro e Urbino, in compagnia di alcuni amici il ragazzo improvvisamente deceduto per cause ancora da individuarsi. Una tragedia che ha visto strappata via nel fiore degli anni una giovane vita e su cui adesso gli inquirenti stanno cercando di far chiarezza. La tragedia, secondo fonti locali, si sarebbe registrata all’interno di un appartamento dove il 18enne ed il suo gruppo di amici alloggiava.

Sulla salma è stato disposto l’esame autoptico: a breve dovrebbe essere conferito incarico ad un esperto per eseguire l’operazione. I Carabinieri non escludono alcuna pista, anche quella dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

Leggi anche —> Albero cade su una tenda da campeggio: morte due sorelline di 3 e 14 anni

Gradara, morto ragazzo di 18 anni: indagano i carabinieri

Era originario di un paese in provincia di Bologna, Casalecchio, il giovane deceduto a Gradara per motivi ancora ignoti. Lui ed un gruppo di amici avevano affittato un appartamento ed è li che si sarebbe verificata la tragedia stando a quanto riportano i media locali e la redazione di Leggo.

A lanciare l’allarme un’amica, anch’ella inquilina della casa, che si sarebbe accorta del malessere del giovane. La ragazza avrebbe immediatamente allertato il 118 che giunto sul posto avrebbe tentato ogni operazione di rianimazione ed il trasporto in ospedale. Purtroppo, però, giunti presso il nosocomio di Pesaro per il 18enne non ci sarebbe stato nulla da fare ed i medici ne avrebbero dichiarato il decesso.

Una morte sulle cui cause e per far luce sull’accaduto adesso stanno indagando i Carabinieri. I militari dell’Arma hanno in primis interrogato la ragazza che ha lanciato l’allarme ed adesso stanno raccogliendo ogni qualsivoglia prova che possa essere utile ad una ricostruzione dei fatti.

Al momento nessuna pista è stata esclusa, anche quella di un’assunzione di droghe che avrebbe poi cagionato la morte del 18enne. Qualora l’abuso di sostanze stupefacenti dovesse essere individuata quale evento causativo della morte si aprirebbe la strada a numerosi interrogativi. Da chi avrebbe acquistato la droga, se quest’ultima fosse compromessa tanto da determinare il decesso.

Leggi anche —-> Schianto in scooter contro un palo: spezzata la vita di un ragazzo 18enne

Come da prassi giudiziaria, sulla salma è stato disposto l’esame autoptico e si attende quindi che venga conferito ad un esperto l’incarico per svolgere l’operazione. All’esito di quest’ultimo molte delle domande degli inquirenti potrebbero trovare risposta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.