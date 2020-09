Segni zodiacali e ansia. Quali sono quelli che ne soffrono di più

Segni Zodiacali e ansia. Ci sono quattro segni che si lasciano sopraffare più dagli altri dagli eventi. Scopriamo quali sono secondo gli astri

L’ansia è un disturbo che spesso rende difficile svolgere le normali attività quotidiane della nostra vita. Tutto viene visto come una minaccia, un pericolo. E’ caratterizzata da una serie di pensieri negativi, a volte si ha la percezione essere osservati e di essere al centro dell’attenzione altrui.

Può essere accompagnata da sintomi fisici come tremore, palpitazione, sudore. Alcuni segni zodiacali potrebbero essere maggiormente soggetti ad attacchi d’ansia, gli influssi degli astri hanno un forte potere sulle nostre emozioni e sulle nostre paure, sia in maniera positiva che negativa.

Invitiamo a prendere queste parole cum grano salis e a consultare un terapista per gravi disturbi.

Segni zodiacali. Quali sono i 4 più ansiosi

Gemelli

Questo segno viene spesso tacciato di avere tante sfaccettature di personalità, proprio per questo di non essere stabile. I Gemelli intraprendono sempre tanti nuovi progetti, tendono a pensare troppo e velocemente, per questo motivo sono spesso preda dell’ansia. Inoltre si fanno carico di problemi altrui assorbendo i dolori di chi li circonda. Dedicate del tempo a voi stessi e basta. Rifugiate dalle preoccupazioni e dedicate del tempo solo a voi stessi.

Cancro

I nati sotto il segno del Cancro finiscono spesso in un loop fatto di progetti da realizzare, desiderio di fare una pausa e paura di non finire. I Cancro infatti sono carichi di energie, infaticabili, proprio per questo sempre impegnati in numerose attività che li vedono protagonisti. Non è detto però che riescano a completare tutto nei tempi e nelle modalità previste. Proprio per questo si lasciano spesso prendere dall’ansia. La soluzione? Pianificare. Inserire anche dei programmati attimi di stop. Bloccare così le preoccupazioni.

Vergine

I Vergine sono caratterizzati da un forte stress emotivo dovuto principalmente al loro desiderio di perfezionismo e all’incapacità di vivere attimo per attimo. Poco pazienti. organizzano il tempo come se fosse un momento senza fine. Dividere la giornata in tappe e prendere coscienza che si può fallire, è la soluzione perfetta. Questo servirà a smorzare l’ansia e ad assolversi una volta ogni tanto.

Pesci

Il segno zodiacale dei Pesci è caratterizzato dall’addossarsi il carico emotivo degli altri. I Pasci sono come delle spugne che assorbono le paure e le preoccupazioni che non gli competono. Essere dei buoni amici o una spalla valida per coloro che amiamo è importante ma lasciarsi sopraffare non è un salutare stile di vita. Il cambiamento è la soluzione. Saper dire di no, mettere un freno a chi vuole rubare la vostra energia vitale.

