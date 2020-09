Meteo Italia, le temperature climatiche dei prossimi giorni

Dopo l’ondata di caldo abbattutasi sul Belpaese, le temperature climatiche in Italia potrebbero subire una lieve mutazione: il clima delle prossime ore

Sullo stivale tricolore abbiamo subìto un ritardo inaspettato del caldo, che ha interessato dapprima le zone del Nord e in seguito i versanti marittimi. E’ stato un Agosto piuttosto rovente nelle maggiori città metropolitane, ma ben presto le condizioni climatiche potrebbero andare immediatamente incontro ad ulteriori cambiamenti nei prossimi giorni.

Nonostante l’emergenza Covid-19 non abbia conosciuto sintomi di sosta, se non nell’ultimo scorcio di Giugno e gli inizi di Luglio, i turisti non hanno rinunciato ad affollare i principali poli turistici d‘Italia.

La Sardegna ad esempio ha subìto una vera e propria ondata di visitatori, stanchi di continue tensioni e spossamenti psicofisici che hanno occupato per più di tre mesi gli stati d’animo quotidiani degli italiani.

Le spiagge sono state prese praticamente d’assalto, ma ora i cittadini dello stivale dovranno abituarsi ad un arrivo precoce dell’autunno con il virus alle calcagna.

Svolta meteorologica in Italia: le previsioni future

Dopo il caldo rovente di Agosto, l’estate 2020 sta per abbassare definitivamente il sipario su mare, spiagge e sole. Diversi addetti agli studi sui cambiamenti climatici sostengono alcune anomalie sul versante oceanico occidentale.

Qualcuno sostiene addirittura l’arrivo imminente di freddo gelido e neve, che interesserà a partire già dalle prossime settimane, l’arcata settentrionale del nostro Paese. Decisivi saranno gli inverni dell’alto emisfero boreale, provenienti direttamente dal Polo Nord, dove affluirebbero anche masse enormi d’acqua piovana.

I climatologi registrano già una sospetta nube d’aria fredda compresa tra la Groenlandia e l’Oceano Atlantico. La stessa “minaccia” climatica, secondo uno studio sulla presunta traiettoria delle nuvole incontrerebbe il nulla marittimo prima di ricoprire con una certa incidenza l’Italia.

Proprio l’incontro-scontro con la massa d’acqua atlantica dell’ovest potrebbe generare una variazione termica anomala in forte discesa vero la punta dei 0 gradi centigradi.

