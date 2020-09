La città di Genova e il versante di Ponente della regione ligure sono letteralmente in ginocchio: un violento temporale ha scosso il silenzio della notte

Questa mattina la città di Genova si è svegliata come una guerriera, lacerata da profonde ferite, mentre è di ritorno da una durissima battaglia ai piedi dei titani.

Non si tratta di un nuovo, epico e leggendario racconto di Ulisse nell’Odissea, ma lo scenario reale a cui hanno assistito i cittadini si misura quasi, con gli spunti fantastici delle eroiche avventure del Poema di Omero.

Un panorama catastrofico nel capoluogo ligure non ha tradito purtroppo le attese delle previsioni meteorologiche di qualche giorno fa, che mettevano il Paese (il Nord su tutti) sull’attenti per l’imminente arrivo di una violenta perturbazione post-estiva.

Si trattava di un’ondata anomala di pioggia, proveniente dal versante nord atlantico, che collimava con il freddo quasi polare della Groenlandia. La prima città a pagare il conto salato di un primo ed esuberante assaggio dell’autunno è stata proprio la città di Genova.

Allerta Meteo, Genova in ginocchio: panico nella notte tra gli abitanti

La nuova e inaspettata ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro Nord ha interessato i quartieri di Genova e parte del “braccio” di Ponente del capoluogo della regione ligure.

Un violento temporale ha provocato danni irreversibili alla popolazione che ha subìto un brusco risveglio nel cuore della scorsa notte. Pioggia incessante, vento e fulmini hanno preso di petto la scena sul versante ligure, sul quale era stata annunciata un’allerta meteo di “colore” arancione.

Il bollettino della Protezione Civile ha recitato un copione distruttivo per gli abitanti del luogo, che hanno visto il loro paese prestare il fianco a numerosi allagamenti. Completano uno scenario terroristico, alberi caduti, blackout elettrico generale e un’anomalia nell’impianto d’illuminazione principale, provocato da un fulmine, che ha minato persino il funzionamento dei semafori in città.

Il maltempo dunque minaccia l’arrivo anzitempo della nuova stagione in Italia, che ha presentato il suo biglietto da visita in Liguria, ma che ben presto potrà estendersi in direzione delle aree alpine e prealpine del Piemonte, dove la scia di perturbazione ricoprirà, secondo le previsioni meteorologiche dell’ultima ora, l’intera zona Ovest del Paese.

Infine un’altra minaccia di fenomeni di pioggia sparsi potrà interessare il Sud nelle prossime ore, a partire dalla Sicilia, a cui è stata attribuita un’allerta di tipo gialla, proveniente da una “depressione” temporalesca di origine africana.

