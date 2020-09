Scopriamo quali sono i segni zodiacali più orgogliosi: per loro chiedere scusa o mettere l’orgoglio da parte è davvero complicato

Ogni individuo ha una propria personalità e possiede una forza interiore che gli permette di affrontare la vita. L’orgoglio aiuta molto in questo. Tutti lo possiedono, ma in alcuni casi appare così prevalente da compromettere scelte o relazioni. Nello Zodiaco ci sono tre segni che sono considerati i più orgogliosi. Rispetto a tutti gli altri segni zodiacali questi non lasciano che niente o nessuno scalfisca il proprio orgoglio, rischiando di cadere anche in errore. Scopriamo quali sono.

I tre segni zodiacali più orgogliosi

Tra i segni zodiacali più orgogliosi c’è l’Ariete, capace di non far prevalere il proprio orgoglio quando questo non lo richiede. I nati sotto questo segno non si fidano di molte persone, ma quando lo fanno sarà meglio non tradire la loro fiducia. In quel caso uscirà fuori tutto il loro lato orgoglioso che non sentirà alcuna ragione. Accecato dal dolore o dalla rabbia non ci sarà modo per l’altra persona di ricucire i rapporti, a meno che non si impegni particolarmente e l’Ariete decida di perdonarla. Magari non prima di essersi vendicato.

Sempre molto indipendente, il segno dello Scorpione ha fatto della propria capacità di arrangiarsi una sicurezza. Il più delle volte riesce a compiere in modo eccellente un lavoro e a farlo perfettamente da solo. Questa sua convinzione di non aver mai bisogno dell’aiuto degli altri lo porta pero’ anche a costruirsi una corazza, rendendolo molto orgoglioso. Nel bene e nel male. Per questo motivo non vede mai le critiche come qualcosa di costruttivo e fare errori o perdere non rientrano nella sua visione. Quando questo accade lo Scorpione entra in automatico in modalità difensiva.

Infine uno dei segni più orgogliosi di tutti, quello del Leone. La sua forza e la sicurezza in se stesso lo porta a voler prevalere sugli altri, che secondo la sua mentalità non ne sanno mai quanto lui. Provare anche solo a vincere una discussione con questo segno è quasi impossibile perché farà di tutto per non lasciare che questo avvenga. L’ultima parola dovrà essere la sua e non importa se sia nella ragione o nel torto, il suo orgoglio emergerà in maniera prepotente e sarà difficile contenerlo.

