Le conseguenze di bere vino e Coca Cola, ecco quali sono

Alcune persone hanno la convinzione che bere vino a Coca Cola insieme abbassi il livello alcolico del vino stesso, ora scopriamo se è vero

La coca cola è una bibita gassata e zuccherata, mischiata al vino va ad alterare completamente il gusto del vino. Chi ama il vino non può accettare questo accostamento. I giovani tuttavia, che sono sempre alla ricerca di novità apprezzano molto questa idea. Infatti stanno spingendo aziende straniere a produrre bibite con vino e coca cola, in Spagna va moltissimo.

Nell’antichità però era già nota una bibita del genere, che univa appunto il vino con la coca peruviana di quei tempi, sicuramente era diversa dalla nostra. Ma quelli sono stati i primordi della coca cola che conosciamo oggi. In ogni caso all’epoca è stata molto gradita e messa in commercio subito, la bibita con vino e coca cola.

La bibita formata da vino e coca cola chi la beve?

La questione riguarda il gusto di ogni individuo, c’è chi non accosterebbe mai le due cose a causa delle grosse differenze che hanno. Insieme formano un gusto stravagante che non è ne carne ne pesce. Tuttavia per chi non ama ne il vino e ne la coca cola, il binomio delle due potrebbe regalare un gusto meno concentrato di entrambe dando la possibilità di apprezzarle. Importante è sottolineare che la coca cola non ha nessuno potere di diminuire il tasso alcolico del vino, l’unica cosa che accade è che aggiungendo la bibita gassata si dovrebbe bere meno vino. Questo però dipende sempre dalle quantità che uno versa.

Se il ghiaccio viene aggiunto al vino e alla coca cola, a quel punto diminuisce sì il livello di alcol presente nella bibita. E lo rendo un cocktail estivo molto interessante. D’altronde nella sangria si mischia il vino rosso con l’aranciata quindi non è del tutto un idea folle. In Italia non è commercializzata una bibita che abbia vino e coca cola, ma in futuro chi può dirlo.

