Zodiaco, i cinque segni che amano più intensamente

Giudicare il grado di intensità dell’amore di una persona sulla base di quello che riesce o non riesce a mostrare non sarebbe giusto. Tuttavia è innegabile come alcuni segni zodiacali siano portati secondo le stelle ad amare in maniera più intensa rispetto ad altri. Magari mostrando maggiormente i propri sentimenti, o semplicemente coinvolgendo totalmente chi li sta accanto, inondandolo di amore e passione. Scopriamo i cinque segni dello Zodiaco che amano più intensamente.

I segni zodiacali che amano più intensamente

Il segno che più di chiunque altro ama nella maniera più intensa è quello dei Pesci. I nati sotto questo segno sono tra i più sensibili dello Zodiaco e dei veri e propri amanti dell’amore. Non hanno paura di mostrare i propri sentimenti e anzi, preferiscono mostrarsi come sono sempre e comunque. Non è dai Pesci giocare per incuriosire, questo segno mette subito tutto se stesso in una relazione, finendo a volte anche per rimanere deluso non ricevendo il riscontro sperato dall’altra persona. C’è una netta differenza con il segno dello Scorpione che trova invece più difficoltoso aprirsi. Si fida poco e questo significa che quando arriva a sentirsi coinvolto nei riguardi di una persona lo sarà davvero. Proprio per questo bisognerà stare attenti a non tradire la sua fiducia. Ma se questo non accadrà lo Scorpione sarà pronto a donare tutto il suo cuore.

Un altro segno che vive l’amore molto intensamente è quello del Cancro, che a differenza dello Scorpione si innamora con molta facilità. Questo non vuol dire che i suoi sentimenti saranno meno veri, anzi. I nati sotto questo segno amano tanto e lo dimostrano. Peccato che questo comporti anche l’incontro con persone che saranno pronte a ferirli. Ma questo non impedirà loro di lasciarsi coinvolgere nuovamente, una volta superato il dolore.

Poi c’è il Sagittario, uno dei segni più romantici dello Zodiaco. Pacato e a volte misterioso, farà fatica ad aprirsi al primo colpo. Ci vorrà del tempo per lui e solo quando si sentirà pronto lo farà. Ma quando il Sagittario si innamora ha la capacità di inondare la persona che gli sta accanto di tutte le attenzioni, dimostrando tutto l’amore che prova con una forte passione.

Infine troviamo il segno della Bilancia, che per trovare il proprio equilibrio necessita costantemente di amore. Per la Bilancia i rapporti amoroso sono essenziali, li ricerca e quando li trova ci si tuffa senza guardarsi indietro. Questo segno può amare così intensamente da lasciarsi accecare dai propri sentimenti, finendo a volte per perdersi completamente nella relazione. Questo può, pero’, portare anche a conseguenze negative nel caso in cui non riesca a captare alcuni segnali lanciati dall’altra persona. Non tutti apprezzano l’eccessiva dimostrazione di un sentimento.

