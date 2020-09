Qual è la vostra migliore dote? Scopritelo con questo semplice test della personalità. Ci sono diverse opzioni possibili per definire chi siete.

Ciascuno di noi ha dei pregi e dei difetti. E nello specifico dei primi, anche delle qualità assolute, dei punti di forza per l’appunto. Che questo test della personalità saprà portare alla luce. Diteci quale è il vostro, ci vorrà appena qualche minuto. Basta scegliere una immagine tra quelle proposte nella immagine soprastante. Ciascuna icona rappresenta una virtù. Le qualità raffigurate sono nell’ordine: intuizione, amore, ispirazione, intelligenza, tenacia e mente sana. Si procede in orine da destra verso sinistra, a partire dal primo rigo. Come se fosse in ordine di lettura.

Test della personalità, qual è la vostra migliore qualità?

Intuizione. Questa virtù è il vostro faro in qualsiasi situazione, anche in quelle più avverse. Il vostro sesto senso è capace di guidarvi e di farvi trovare la via di uscita, nel bene e nel male. Questo fa si che esploriate e capiate anche le vostre paure.

Amore. Siete sentimentali, sensibili e generosi. A volte può essere un difetto, specialmente se dovesse capitare di rapportarvi con la persona sbagliata. Eppure le persone così non sono deboli, anzi. Sanno essere le più forti.

Ispirazione. Creativi, estrosi e fantasiosi, nessuno sa avere più forza immaginifica di voi. Anche questo è un qualcosa di utile per superare i momenti difficili, oltre a colorare la vostra vita.

Intelligenza. Ponderate ogni azione e sapete prevederne gli effetti. Usare la testa sempre è un comportamento che di solito vi evita seccature. Sapete volgere in vostro favore ogni situazione.

Tenacia. La determinazione vi trascina fino al conseguimento del risultato. A volte questa prerogativa si trasforma in testardaggine, non lasciate che nessuno vi faccia cambiare idea. Ma la troppa sicurezza in sé stessi a volte può risultare controproducente.

Mente sana. Si intende la capacità di sapere mantenere la calma e di essere sempre pacati e rilassati. In questo modo si vice davvero meglio, con una capacità innata di tenere alla larga le ansie ed i problemi.

