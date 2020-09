Zodiaco, i quattro segni più passionali tra gli uomini

Ci sono uomini che amano sedurre e per loro la passione è qualcosa che va vissuta al momento, senza lasciare che i sentimenti intralcino i loro giochi. Scopriamo quali segni zodiacali sono più portati a questo tipo di comportamento

I latin lovers esistono. Si tratta di tutti coloro ai quali piace conquistare, vincere un gioco di seduzione e ottenere un riscontro dall’altra persona. Il più delle volte scappano dalle relazioni stabili non volendo legarsi in modo permanente rischiando di non poter continuare a fare i Don Giovanni. In altri casi, invece, saranno molto passionali e coinvolti ma potrebbero rischiare di farsi distrarre da tentazioni esterne. Scopriamo quali sono i segni zodiacali che rientrano in questa categoria.

I segni zodiacali tra gli uomini più passionali

Il segno dell’Ariete è tanto passionale quanto infedele. Vive soprattutto l’attrazione in maniera intensa, fermandosi così al momento. Le lunghe relazioni non fanno per lui, è molto più propenso alle avventure. Anche il Capricorno riesce a coinvolgere fortemente chi gli sta accanto e la sua sicurezza gli permette di sapere esattamente quali siano i suoi punti forti. Molto passionale, a differenza dell’Ariete non è allergico alle relazioni. È difficile per lui innamorarsi, ma quando accade dà tutto se stesso in un rapporto.

Tra i re della seduzione troviamo lo Scorpione, che con la propria sincerità e intelligenza attira l’attenzione risultando affascinante agli occhi dell’altra persona. Questo segno sa perfettamente quali sono le mosse da compiere per farsi desiderare e puntualmente riesce nella sua impresa.

Lo stesso vale per i nati sotto il segno del Sagittario. Spesso alla ricerca di emozioni in grado di smuoverli, cercano sempre di restare sul filo della seduzione lasciandosi coinvolgere spesso dall’attrazione del momento. Tra sguardi, battutine e furbizia, riesce sempre a raggiungere il suo obbiettivo.

