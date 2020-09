Zodiaco, quali sono i segni che portano più rancore

Alcune persone fanno molta fatica a dimenticare i torti subiti e a perdonare chi glieli ha fatti. Scopriamo quali sono i segni zodiacali più rancorosi

Portare rancore significa non riuscire a liberarsi totalmente dei sentimenti negativi provati nei confronti di chiunque abbia commesso qualcosa di sbagliato. Ci sono individui in grado di perdonare e dimenticare, per altri questo può risultare molto faticoso e per alcuni addirittura impossibile. Tenendo in considerazione tutti i segni zodiacali scopriamo quali sono i più rancorosi tra questi.

I segni zodiacali che portano più rancore

Tra i segni più rancorosi c’è lo Scorpione che per definizione è molto attento e riflessivo. Questo lo porta a ricordare tutto ciò che una persona può aver o non aver fatto. Quando qualcuno gli fa un torto la sua filosofia è quella di aspettare, prima o poi arriverà il modo e il tempo per fargli tornare indietro tutto. Anche il segno dei Pesci è molto tranquillo, almeno all’apparenza. Il suo essere sensibile e premuroso non indurrebbe mai le persone a credere che si tratti di un segno rancoroso, invece è così. Il fatto che non lo dimostri non significa che non stia pensando a come vendicarsi per un torto subito. Lo stesso vale per il Cancro che a differenza dei Pesci riesce, a volte, a lasciar correre. Non sempre, pero’. Quando si tratta poi di persone a lui molto fidate è difficile che riesca a perdonare davvero.

I nati sotto il segno della Vergine quando viene fatto loro un torto o del male potrebbero rimanere così delusi da trasformare questa loro delusione in rancore. Non finiranno spesso per compiere vendetta, ma nonostante questo non dimenticheranno mai quanto accaduto.

Infine il segno più rancoroso dello Zodiaco, quello del Toro. Inizialmente potrebbe sembrare che sia passato oltre, ma la verità è che sarà pronto a scoppiare in qualsiasi momento. Mai essere la goccia che fa traboccare il vaso del Toro, pronto a troncare anche le relazioni più importanti per la sua incapacità di perdonare.

