Eva Henger angelica in intimo bianco, è tutta un pizzo. Bellissima – FOTO

Una visione davvero angelica quella di Eva Henger in intimo bianco. A quasi 50 anni, il web impazzisce ancora per lei.

Eva Henger è sicuramente una persona che sa far parlare di sé. Con i suoi 48 anni, la modella ed ex pornostar ungherese ha recentemente conquistato il web con una serie di scatti bollenti. Su Instagram la sua popolarità è alle stelle (quasi 1 milione di followers, tutti particolarmente attivi sotto i suoi post). Il suo nome è inoltre tornato alla ribalta sulle copertine di Gossip a seguito di alcune rivelazioni della figlia Mercedes, che nel 2019 ammise di non essere figlia di Riccardo Schicchi, storico marito della Henger. Il dibattito sulla paternità di Mercedes portò l’attrice e sua figlia da Barbara D’Urso, dando il via ad un polverone mediatico che si protrasse per mesi. Piuttosto avvezza ai pettegolezzi, Eva Henger seppe tuttavia trarsene fuori e ad oggi sembra trascorrere un periodo piuttosto sereno. Nel frattempo, le sue foto in versione osé continuano a far impazzire il web.

Eva Henger, un angelo in bianco