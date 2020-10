Eva Henger ribatte a Mercedesz e si mostra praticamente senza veli – Foto

Eva Henger risponde alla figlia Mercedesz e si mostra praticamente senza veli su Instagram: la foto che sta facendo impazzire tutti.

Eva Henger risponde alla figlia Mercedesz sfoggiando il fisico e dimostrando che la bellezza fa parte del DNA di famiglia. Stesa sul bordo di una piscina, con un bikini nero, Eva sfoggia gli addominali scolpiti, le gambe mozzafiato e il decolletè da urlo. Sempre bellissima e in perfetta forma, la foto di Eva arriva dopo quella di Mercedesz che, sul proprio profilo Instagram, esattamente come mamma Eva, sfoggia tutto il suo fascino.

“Il mare è dentro una conchiglia, l’eternità è nella nostra testa, il sole è quello che ci resta… in fondo la vita è così. E così è bella!”, scrive Eva su Instagram dove continua a regalare ai fans le sue foto mozzafiato in bikini non volendo rinunciare all’estate e ai bikini.



