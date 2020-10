Gratta e vince un “patrimonio”: epilogo da film thriller

Un uomo entra nella stanza del padre e trova un vero e proprio “tesoro” di ricevitoria: il finale di una storia davvero incandescente

Quante volte ci sarà capitato di riscuotere uno dei tanti sistemi di gioco, presenti nelle ricevitorie di paese? Tutti, almeno una volta nella vita abbiamo avuto a che fare con un “ora mi tolgo una curiosità” e accompagnare gli acquisti dal tabaccaio, con una flebile speranza di vincita.

In ricevitoria è possibile rendere concreto il sogno di incontrare una vincita che magari ci cambia la vita o ci fa vivere un momento di estasi, da raccontare in famiglia. Spesso, se non nella maggior parte dei casi, questa speranza si trasforma presto in un’impalpabile delusione.

Ecco dunque, che il desiderio di ritentare di rendere migliori i nostri giorni o la nostra vita,più di una volta, nella speranza di portare a casa la “gioia” di un 7 e mezzo, piuttosto che di Un turista per Sempre può rivelarsi incontrollabile.

Non a caso sotto le diciture dei gratta e vinci possiamo trovare facilmente un “incipit” che recita: “Il gioco può causare dipendenza” e mettere alla prova il cliente, dall’arrestare la voglia di ambire a qualcosa di “speciale” che magari in quella giornata non arriverà mai.

LEGGI ANCHE —–> Lei e in terapia intensiva, incredibile decisione dei familiari

La storia commovente del “gratta e vinci”: la ricostruzione

Tornando a parlare delle possibilità di vincita della vita, tuttavia è reale l‘incredibile storia di un uomo, alle prese con un “gratta e vinci”, rispolverato dopo tanto tempo.

Siamo a Reggio Calabria, dove un assiduo cliente di ricevitoria era solito acquistare insieme al quotidiano pacchetto di sigarette, un sistema di gioco, con probabilità di vincita. Lo stesso, scomparso ormai da quattro anni a questa parte ha lasciato tutto in eredità al figlio, che per tradizione ha mantenuto le abitudini del padre.

Tra un intervallo e l’altro di lavoro, anche l’erede figlio ricorda di passare in tabaccheria e ritirare una possibilità di rendere ancora più felici i suoi giorni. Finchè un giorno, mentre era nella casa del padre, a rovistare nel cassetto della camera da letto, che stava allestendo per il nipote, in procinto di sposarsi, fa una scoperta agghiacciante.

Dalle operazioni di trasloco fuoriesce per caso un gratta e vinci di qualche anno fa. Il cartellino, una volta “sfregato” risulta vincente, della smodata cifra di 1.000 euro. Una volta recatosi in ricevitoria a riscuotere la vincita ottiene un “due di picche” clamoroso.

LEGGI ANCHE —-> Caso Lecce, parla la criminologa

Il biglietto risulta essere troppo vecchio per la “generazione” corrente, ma l’uomo aveva sperato davvero, per un attimo di rendere tutto ancora più “bello”, intorno a sè.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.