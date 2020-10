Maltempo Nord Italia, due torrenti esondati in Liguria

Allerta massima in Liguria per il maltempo, esondati il torrente Borsa e Vara, a rischio il Magra. Anche il resto del Nord Italia sotto controllo

Emergenza maltempo nel Levante ligure, torrenti esondati, strade provinciali interrotte, allagamenti e numerosi disagi per la popolazione. Il torrente Borsa, nel Comune spezzino di Maissana, è esondato stamane sulla strada comunale. La forte corrente ha portato via alcune automobili e un camion, che si è andato a incastrare nella zona del ponte della Sp 523.

E sempre tra Maissana e Tavarone una frana è caduta a pochi metri da un mezzo in transito che percorreva la strada provinciale, il conducente è rimasto illeso dall’incidente. Sempre secondo i primi accertamenti alcune case sono isolate dopo l’esondazione del torrente.

Previsti venti fino a 100 km/orari nel Nord Italia

In Liguria è esondato in diversi punti anche il fiume Vara, tra Sesta Godano e Varese Ligure, in provincia di La Spezia dove le raffiche di vento sono arrivate fino a 70 chilometri orari. Anche il fiume Magra tiene con il fiato sospeso gli abitanti, in quanto si ritiene possibile una piena nelle prossime ore.

La strada provinciale della Ripa a Vezzano Ligure per ordinanza è chiusa da mezzanotte per rischio esondazione del fiume Magra. Sul territorio da stamattina stanno lavorando i vigili del fuoco ed i soccorritori della protezione civile.

L’emergenza maltempo sta attanagliando anche il resto del Nord Italia. In Emilia Romagna sono attese in serata raffiche fino a 100 chilometri orari. Milano e le città del Nord Ovest vedranno intense piogge susseguirsi per tutto il giorno, a Roma da domani pomeriggio invece i temporali dovrebbero alternarsi a schiarite.

