Zodiaco, i segni che non andrebbero mai provocati: la loro rabbia è incontenibile

La rabbia è un sentimento che tutte le persone provano, ma nel caso di questi segni zodiacali a volte contenerla per loro è davvero un problema

Controllare le proprie emozioni è sempre piuttosto complicato e non tutti sono in grado di tenerle a bada. In particolare quando si parla di rabbia, un sentimento che può essere sfogato in diversi modi. Le urla, il pianto, il silenzio, sono tutte forme di espressione e una persona arrabbiata, a seconda del proprio carattere, si comporta in maniera differente. Secondo delle analisi ci sono quattro segni zodiacali che hanno molte difficoltà a contenere la rabbia, finendo per esagerare nelle proprie reazioni. Scopriamo quali sono.

I segni zodiacali la cui rabbia è incontenibile

Il segno dello Scorpione ha un modo tutto suo per gestire la rabbia. Pensando di agire nella maniera più giusta accumula frustrazione e a differenza di altri segni non esplode a ogni occasione. Questo pero’ lo porta a farsi montare dentro un sentimento che prima o poi sentirà il bisogno di uscire. Quando arriverà a un punto focale, questo accadrà e lo Scorpione sputerà fuori ogni singolo appunto segnato in passato e tutte le occasioni nelle quali è rimasto in silenzio torneranno a galla. Lo Scorpione avrebbe sempre bisogno di qualcuno accanto in grado di saperlo ascoltare e con il quale potersi sfogare occasionalmente. Solo così potrà evitare l’effetto bomba a orologeria.

Lo stesso vale per l’Ariete che accumula dentro di sé questo sentimento fino a esplodere. A differenza dello Scorpione gli episodi di rabbia sono pero’ molto più frequenti, così come i suoi sbalzi d’umore. Si tratta di un segno molto forte, che quando è arrabbiato è davvero difficile da affrontare. L’Ariete arriva a esprimere parole molto forti, in grado di ferire chi gli sta attorno, e non riesce a contenerle sebbene possa non pensarle davvero ed essere solo in preda al sentimento di rabbia. La fortuna è che una volta sfogato, l’Ariete impiegherà davvero poco tempo a calmarsi.

Poi c’è il Sagittario, che apparentemente si direbbe un segno molto tranquillo e pacato. E lo è, infatti. Ma spesso le persone più tranquille sono anche le più pericoloso in caso di irritazione. Ed è quello che accade anche al Sagittario che quando si arrabbia sembra non conoscere la gentilezza che solitamente lo pervade. Ne avrà una per tutti e non riuscirà a contenere la sua rabbia diventando una persona quasi sconosciuta agli occhi di chi gli sta accanto. La cosa positiva è che il più delle volte, una volta scaricata la rabbia, comprende di aver esagerato e sarà il primo a chiedere scusa.

Uno dei segni più irascibili e che hanno una vera difficoltà a contenere le proprie azioni durante uno scatto di rabbia, è il Toro, che potrebbe arrivare a compiere gesti violenti nei casi più estremi. Si tratta di persone molto caparbie e testarde che sentendosi dalla parte della ragione non riescono a farsi calmare da niente e da nessuno. La cosa migliore da fare è lasciar passare del tempo, solo quello potrà effettivamente portargli della serenità. Dare corda al Toro quando è arrabbiato sarebbe davvero controproducente.

