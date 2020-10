Zodiaco, quali sono i segni con il più forte istinto di sopravvivenza

Tra le caratteristiche di alcuni segni zodiacali troviamo la capacità di farcela nelle situazioni più critiche: ma chi di loro ha il più forte istinto di sopravvivenza? Scopriamo

Riuscire a sopravvivere in condizione di alto rischio non è cosa da tutti. Affrontare emergenze o crisi può richiedere una forza importante o più semplicemente un istinto che non tutti possiedono. Ci sono situazioni in cui razionalizzare troppo potrebbe portare a non farcela, altre in cui invece è proprio ciò che serve. Analizzando tutti i segni zodiacali ne emergono in particolare quattro in grado di superare le difficoltà abilmente. Scopriamo quali sono.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più drammatici tra gli uomini: sei tra questi?

I segni zodiacali con il più forte istinto di sopravvivenza

Uno dei segni che non solo è in grado di affrontare le difficoltà in maniera egregia ma ha anche la capacità di uscirne fortificato è l’Acquario. Ogni sfida posta sul proprio cammino viene vista come un modo per migliore se stesso, da qualsiasi situazione riesce infatti a trarne il meglio. Anche dalle più complicate. Il Sagittario invece riuscirà a vincere grazie al suo costante ottimismo. In tutte le crisi che si ritrova a fronteggiare cerca di trovare un cavillo che gli permetterà di imparare e di diventare una persona migliore. La sua curiosità e costanza gli saranno di grande aiuto in questi casi.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che hanno una vera dipendenza dal telefono

Poi troviamo il segno della Vergine, probabilmente uno dei più razionali dello Zodiaco. Riesce ad analizzare perfettamente le situazioni trovando quasi sempre il modo adatto per risolverle e il suo dono nell’organizzazione e nella precisione raramente lo condurranno in errore. Se si trovasse su un’isola deserta, ad esempio, riuscirebbe a capire come fare per sopravvivere utilizzando meticolosamente tutto ciò che avrebbe a disposizione.

Infine c’è lo Scorpione che ha forse l’istinto di sopravvivenza più forte di tutti. Si tratta di un segno abituato ad affrontare situazioni di crisi ed emergenze, avendo così imparato a farci i conti. Ogni problema affrontato lo rende più forte e per questo motivo sembra un vero professionista nel superare le avversità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter