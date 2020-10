Gratta e Vinci. Mendicanti lo ricevono come elemosina. Cosa è accaduto

Gratta e Vinci. Quattro mendicanti francesi lo ricevono in dono come elemosina. Quello che è accaduto dopo è sbalorditivo

I Gratta e Vinci sono una scommessa che facciamo con la Fortuna. Quante volte vi è capitato di prenderne uno preferendolo al resto di pochi spicci? Ogni volta l’adrenalina sale come la speranza di poter cambiare la propria vita in un istante, semplicemente grattando via delle caselline con patina argentata. Il più delle volte è un brivido di pochi secondi che si esaurisce con sentimenti di delusione. Il trucco è non cascare nella dipendenza e prendere tutto per quello che è: un gioco momentaneo.

Capita però a volte che ci siano persone che sono incredibilmente baciate dalla dea bendata. Vi stiamo per raccontare una storia davvero stupefacente.

Ci troviamo a Brest, una cittadina portuale situata nel nord della Francia. Quattro mendicanti hanno ricevuto un Gratta e Vinci dal valore di 1 euro da un passante.

Non pensavano certo che quel piccolo pezzo di carta avrebbe cambiato la loro sorte. Grattando la superficie si sono resi conto di aver vinto la somma di 50mila euro. Certo, la loro vita non verrà stravolta ma senza dubbio quella cifra potrà essere lo slancio per un nuovo inizio. Ovviamente la divideranno e il loro primo desiderio è di cambiare città verso un futuro migliore.

