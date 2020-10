I test visivi sono uno strumento molto efficace nel testare le capacità cognitive e di osservazione di un individuo. Voi fino a che punto arrivate?

I test visivi sono un qualcosa che al tempo stesso possono risultare tanto utili quanto divertenti. Mettete alla prova il vostro spirito di osservazione cercando di individuare l’immagine di un altro animale presente in questa foto di un leone.

LEGGI ANCHE –> Test personalità | scopri chi sei dal tuo mese di nascita

Per non influenzarvi non vi diremo di quale animale si tratta. Fate ricorso a tutto l’ingegno di cui siete dotati e scrutate per bene tutto quanto è presente. Magari per rendere più stimolante il tutto datevi soltanto pochi secondi di tempo. Impostate un timer e dopo 30 o 60 secondi confrontate quello che siete riusciti a scoprire, se ce l’avete fatta. Intanto possiamo esaltate i test visivi come un qualcosa di altamente stimolante, che ci forniscono una idea di quali siano le nostre abilità nel sostenere delle sfide come questa.

LEGGI ANCHE –> Test | scopri chi sei dal tuo mese di nascita

Test visivi, la soluzione al quesito

Sfide cognitive dove bisogna scorgere un dettaglio ben nascosto. Farcela nel miglior tempo possibile vuol dire trovarsi ad alti livelli ed avere una elasticità mentale molto sviluppata. Tra l’altro situazioni come questa non è difficile ritrovarle anche in test universitari o nel corso di visite specialistiche da uno psicologo, per fare un esempio. Ed ora possiamo dirvi quale sia l’animale nascosto. Si tratta di un topo, ritratto, al pari del leone, frontalmente. Come fare per scorgerlo? Ecco la soluzione in una apposita immagine.

LEGGI ANCHE –> Test della personalità | scopri il tuo punto di forza | FOTO

Occorre capovolgere la foto per vedere stagliarsi per bene sullo schermo il faccino simpatico del roditore nascosto. Sono proprio dei dettagli anatomici che compongono l’immagine del leone a dare vita, capovolgendo lo scatto, anche alla figura del topolino.